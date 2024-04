Fim do mistério: NASA detalhou de onde veio o objeto que atingiu uma casa na Flórida

No mês passado de março, uma casa em Naples, Flórida, sofreu danos depois que um objeto caiu do céu, cuja origem até o momento era uma grande incógnita e causou uma infinidade de especulações e teorias.

Com o passar dos dias, a NASA confirmou que o objeto caiu do espaço, no entanto, não especificou de onde veio. Tudo ficou esclarecido nas últimas horas, quando foi notificado que o incidente foi causado por um desprendimento da Estação Internacional. Em poucas palavras, foi apenas "lixo espacial".

Detalhes da pesquisa

A agência espacial dos Estados Unidos explicou que a liberação se originou na Estação Espacial Internacional (EEI) há três anos. Este local é um laboratório de pesquisa que orbita a cerca de 400 quilômetros de distância da Terra e, além da NASA, o local é utilizado para funções da ESA (Europa), Roscosmos (Rússia), JAXA (Japão) e CSA (Canadá).

Especificamente, o objeto fez parte de um equipamento que foi usado para montar baterias em uma plataforma de carga, que o braço robótico da EEI deixou cair em 11 de março de 2021. Esperava-se que essa peça flutuasse por entre dois e quatro anos, para então cair e queimar ao atravessar a atmosfera, no entanto, ela acabou atingindo uma casa, atravessando o telhado e quebrando o chão ao impactar. Felizmente, não houve vítimas fatais ou feridos a lamentar.

“A NASA expressou que, devido à velocidade e ao volume de detritos na órbita terrestre baixa, os serviços, explorações e operações espaciais atuais e futuros representam um risco de segurança para pessoas e propriedades no espaço e na Terra”. O objeto pesava um pouco menos de 1 quilo e tinha cerca de 10 centímetros de altura.