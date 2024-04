Esta jogadora ganha mais dinheiro projetando conteúdo para o The Sims do que em seu trabalho

Empreendedorismo The Sims

Tornar-se um profissional da indústria de videogames é um sonho compartilhado por muitos, especialmente se você é um jogador apaixonado que sonha em dar o salto no mesmo jogo em que passou muito tempo. Embora o caminho não seja fácil, exige dedicação, perseverança e a combinação de suas habilidades como jogador com o conhecimento técnico necessário.

E embora não seja tão comum, no mundo dos videogames muitos usuários descobriram que as habilidades e conhecimentos que possuem na "vida real" podem ser muito mais lucrativos dentro desses mundos virtuais do que em seus trabalhos tradicionais. É por isso que, se estiver disposto a investir tempo e esforço em desenvolver suas habilidades e construir sua rede de contatos, poderá transformar seu sonho de trabalhar na indústria de videogames em realidade.

Um claro exemplo disso é Harrie (@HeyHarrie nas redes sociais), uma jovem designer gráfica que encontrou sucesso criando conteúdo para download para o The Sims 4, combinando seu talento artístico com sua paixão por design de interiores.

Para além do jogo: um universo de criatividade e empreendedorismo

A indústria de videogames deu origem a comunidades que vão além do simples entretenimento, transformando-se em espaços para a criatividade e o empreendedorismo. Um exemplo emblemático é o The Sims, onde a imaginação dos jogadores não tem limites. Harrie, como muitos outros fãs deste simulador de vida, começou criando designs para suas casas virtuais.

No entanto, seu talento e paixão a levaram a transformar esse hobby em seu trabalho em tempo integral.

Atualmente, Harrie compartilha suas criações e tutoriais com mais de 60.000 inscritos no YouTube, ganhando a apreciação da comunidade por seu estilo único e sua atenção aos detalhes. Seu sucesso reside na combinação perfeita de sua formação em design gráfico e seu profundo interesse por design de interiores.

Conforme mencionado anteriormente, Harrie encontra inspiração em publicações profissionais como The World of Interiors e Architectural Digest, e marcas como Gaggenau.

Monetizando a paixão: um modelo de negócio bem-sucedido

Em 2020, Harrie abriu seu Patreon, onde oferece acesso antecipado e exclusivo ao seu conteúdo em troca de uma assinatura mensal. Com mais de três mil membros, esse modelo permitiu a ela gerar receitas estáveis e continuar desenvolvendo sua carreira como criadora de conteúdo.

O seu trabalho virtual não se limita a projetar casas virtuais, uma vez que o seu portfólio inclui uma ampla gama de criações, desde banheiros até casas na árvore da Gucci, demonstrando a sua versatilidade e capacidade de adaptar o seu estilo a diferentes temas.

A história de Harrie é inspiradora para aqueles que buscam seguir seus passos e demonstra como a criatividade e o uso estratégico das plataformas digitais podem transformar qualquer jogador talentoso em uma figura reconhecida dentro da comunidade.

Para além de The Sims: um caso de sucesso no Roblox

Outro exemplo de como gerar receitas impressionantes nos videojogos é o caso de um criador de conteúdo que ganha até US$90.000 dólares por mês no Roblox vendendo itens virtuais como brincos por US$0,94 e capuzes de pele por US$1,24.

Samuel Jordan, de 21 anos, é um designer de moda muito popular no Roblox, onde é conhecido pelo seu pseudônimo Builder_Boy. Nesta plataforma, ele já vendeu mais de 23 milhões de itens digitais como fitas de cabelo e chapéus. Entre seus itens mais vendidos estão um par de brincos de diamantes que custam 75 Robux, ou cerca de US$0.94 dólares.

Com este artigo, Jordan ganhou a incrível quantia de US$900.000 dólares em 2021 e US$600.000 dólares no ano anterior.

Os casos de Harrie e Jordan mostram que os videojogos deixaram de ser apenas uma forma de entretenimento para se tornarem plataformas onde a criatividade, o talento e o empreendedorismo podem prosperar. Estas histórias inspiram as novas gerações a explorar o seu potencial e perseguir os seus sonhos num mundo cada vez mais digitalizado e conectado.