Erros do smartphone que facilitam a vida dos assediadores

Atualmente, os telefones celulares são o dispositivo mais utilizado no mundo, pois de acordo com dados do BankMyCell, em 2024, o número atual de usuários de smartphones em todo o mundo é de 4.880 milhões, o que significa que 60,42% da população mundial possui um smartphone. No entanto, estar conectado ao dispositivo torna o usuário vulnerável a vários perigos, incluindo o assédio. O Metro apresenta as situações que você deve evitar para se afastar do assédio online.

1- Compartilhar localização

Muitos usuários de smartphones não dedicam tempo para verificar quais aplicativos estão compartilhando sua localização, o que pode ser perigoso, pois outros usuários ou hackers podem saber onde estão em tempo real sem que o dono do dispositivo saiba.

2- Uso de conexões Wi-Fi inseguras

Nossa obsessão por estar sempre conectados pode nos levar a situações arriscadas como o hackeamento de nossos dispositivos ao usar redes wi-fi gratuitas, que podem ser usadas por hackers para acessar nossas informações privadas.

3- Compartilhar informações privadas

Embora possamos ver isso como uma situação inofensiva, compartilhar informações em aplicativos pode ser muito perigoso. Um exemplo muito atual são os aplicativos de encontros, onde ao tentar conquistar outras pessoas, podemos acabar compartilhando informações pessoais demais que posteriormente podem ser usadas por assediadores como material de chantagem.

4- Senhas fracas

Usamos tantas senhas para as diferentes plataformas da internet, que no final podemos acabar usando uma senha fraca apenas para não esquecê-la e tê-la sempre em mente; no entanto, isso pode colocar em perigo a segurança do seu smartphone, pois os cibercriminosos podem decifrar sua senha e acessar seus dados e fotos.

5- Privacidade nas redes sociais

Todos nós amamos as redes sociais, mas elas podem ser um terreno fértil para o assédio, já que nelas existem milhões de usuários e nem todos têm as melhores intenções. Por isso, é importante revisar e ajustar as configurações de privacidade das suas contas nas redes sociais para proteger os seus dados pessoais e impedir que sejam vistos por qualquer pessoa.