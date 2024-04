Elon Musk e a SpaceX dizem chega: Starlink é desligada no Sudão, Zimbábue e África do Sul

O primeiro lançamento de satélites da Starlink pela SpaceX ocorreu em 24 de maio de 2019 e desde então se tornou uma proposta inovadora para fornecer acesso à internet de alta velocidade para usuários em todo o mundo, especialmente em locais remotos ou rurais onde a conectividade é praticamente inexistente. Seu funcionamento é baseado em uma constelação de milhares de pequenos satélites localizados na órbita baixa da Terra, e constantemente mais são lançados para expandir essa rede globalmente, ou pelo menos em quase todos os lugares. Recentemente foi anunciado que uma parte da população não terá mais acesso a esse serviço.

Nas residências, a instalação do Starlink é relativamente simples: os usuários só precisam de uma antena pequena e um terminal para se conectarem aos satélites. Mas, e se alguém se conectar sem pagar?

Elon Musk - Starlink SpaceX

Starlink está tomando medidas

Segundo o The Wall Street Journal, a empresa liderada por Elon Musk está em campanha para tomar medidas contra o chamado "mercado negro"; conexões não autorizadas de seu serviço de internet via satélite Starlink em países que não possuem aprovação regulatória. Este uso indevido chegou ao ponto de permitir que unidades militares e milícias em regiões conflituosas como Sudão e Ucrânia acessem o serviço, burlando restrições locais.

E as respostas a essas más práticas não tardarão em chegar. Segundo informações, a Starlink já estaria notificando seus usuários em países afetados como Sudão, Zimbábue e África do Sul sobre a desconexão programada para o final do mês, indicando que operar nessas regiões sem as devidas aprovações viola os termos do serviço.

Como era de esperar, a situação provocou uma reação por parte das autoridades em vários países africanos, onde o uso do Starlink sem licença foi declarado ilegal. No Zimbábue, por exemplo, a polícia já estaria confiscando equipamentos Starlink, além de sancionar os usuários envolvidos.

Esta desconeção poderia gerar sérios problemas. Por exemplo, em Sudão, onde a Polícia de Assistência Rápida utiliza o serviço para operar em áreas remotas, a desconexão do Starlink poderia impactar severamente a capacidade de receber pagamentos internacionais e afetar a coordenação de esforços humanitários, já que o país tem experimentado longos cortes de comunicação.

Com tudo, a SpaceX está diante de um dilema complexo: equilibrar a expansão global de seu serviço com o cumprimento das leis locais e a consideração das implicações humanitárias de suas decisões. O mais provável é que se tente adotar soluções que permitam o funcionamento legal do Starlink nos países afetados, mas não será a curto prazo.