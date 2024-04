Agência Espacial Europeia e Epic Games se associam para que você possa visitar a Lua no Fortnite

A equipe da Epic Games fez uma jogada brilhante ao se associar com a Agência Espacial Europeia (ESA) para desenvolver um mapa da Lua que os jogadores do Fortnite podem visitar através de uma experiência imersiva em 3D.

Chama-se Lunar Horizons, o mesmo nome de uma das futuras missões da ESA que pretende visitar o Polo Sul da Lua.

De acordo com o que explica o site oficial do Fortnite, Lunar Horizons não se trata apenas de ganhar. "Tire um momento para conversar com os astronautas e interagir com os pontos de informação na paisagem lunar, para saber mais sobre esta missão da vida real e nossa jornada ao espaço".

Recomendados

Lunar Horizons é uma criação da Epic Games, ESA e Hassell em colaboração com Buendea e Team PWR. Com esta iniciativa da agência espacial e do estúdio de videogames, agora você se torna um astronauta que percorre os vastos terrenos de nosso satélite natural.

“A sua missão é obter recursos e usá-los para construir um habitat lunar. A melhor forma de o fazer é formando uma equipe com amigos no modo multijogador”, afirmou o portal oficial da ESA num comunicado.

Com Lunar Horizons, você também pode aprender sobre o espaço enquanto joga. À medida que explora a paisagem lunar e interage com outros astronautas, descobrirá fatos surpreendentes sobre as missões lunares europeias reais, as maravilhas do espaço e o trabalho da ESA.

Até mesmo encontrará o módulo de aterrissagem lunar Argonaut da ESA, que está sendo desenvolvido para ser lançado em um foguete Ariane 6 para futuras missões lunares da agência.

A experiência imersiva é fiel ao que um astronauta vê na Lua, pois os especialistas da Epic Games e do Fortnite trabalharam em conjunto com cientistas certificados da Agência Espacial Europeia.

“Lunar Horizons é uma oportunidade fantástica para a ESA alcançar um público muito amplo, para falar sobre a agência e compartilhar com eles nossa paixão pelo espaço”, disse Emmet Fletcher, responsável pelo Departamento de Branding e Parcerias da ESA, ao comentar esta emocionante colaboração.

O mapa já está disponível no Fortnite, onde pode ser experimentado usando o código 3207-0960-6428 ou procurando por “Lunar Horizons” em Discover.