A Samsung torna a inteligência artificial acessível para todos

O Samsung Galaxy desempenha um papel de liderança na criação de dispositivos com soluções tecnológicas como a inteligência artificial (IA), que está inaugurando uma nova era para as experiências móveis.

Na verdade, os dispositivos móveis estão se tornando o principal canal de acesso para a IA, e a Samsung Galaxy - com sua ampla e completa gama de produtos, herança de inovação e filosofia de colaboração aberta, está em uma posição privilegiada e avançada para acelerar sua expansão global.

A experiência com o Galaxy S24

O conjunto de funções inovadoras do Galaxy S24 ilustra como a Samsung está tornando a inteligência artificial móvel de fácil acesso e estabelecendo novas possibilidades de utilização para todos, especialmente para melhorar as vidas e inspirar os próximos passos da sociedade.

Galaxy S24. IA

Além disso, a Samsung Electronics anunciou a disponibilidade do One UI 6.1, levando o Galaxy AI para ainda mais smartphones e tablets Galaxy. O Galaxy AI, as experiências de IA móvel premium introduzidas na recente série Galaxy S24, se expandirá para a série Galaxy S22, Galaxy S23, os telefones dobráveis Z Fold4, Z Fold5, Z Flip4, Z Flip5 e os tablets da série Galaxy Tab S8 e S9.

Galaxy AI ajuda as pessoas a comunicarem-se para além das fronteiras, a realizar tarefas diárias com facilidade, a explorar a sua criatividade, a ativar ferramentas inteligentes para ser mais produtivo e muito mais.

Círculo para Pesquisar

A função Circle to Search do Google coloca em suas mãos uma nova e incrível ferramenta para descoberta intuitiva. Basta cercar com um círculo para pesquisar e você receberá dados a partir de uma imagem ou outro tipo de conteúdo que esteja vendo na tela do seu celular. Sem precisar digitar em um buscador na próxima vez que precisar fazer uma pesquisa. Mais comodidade para suas atividades online habituais!

Além de ferramentas de comunicação para eliminar barreiras linguísticas, como Live Translate, Chat Assist, Note Assist e Transcript Assist, têm cativado a imaginação de muitos.

Galaxy S24 IA

Revolução fotográfica

Para transformar, otimizar e ampliar a criatividade a partir de imagens, criamos o Photo Assist e ferramentas para a criatividade impulsionadas pelo nosso ProVisual Engine. Para a edição de fotos, o Galaxy AI oferece Edit Suggestion, que recomenda funções ideais para aprimorá-las. Com o Generative Edit, é possível preencher as bordas de uma imagem torta ou gerar um fundo que combine harmoniosamente.

Os usuários podem ativar novas formas de expressão com Instant Slow-mo, que usa Galaxy AI para adicionar novos quadros e desacelerar vídeos.

Galaxy S24 Samsung

Galaxy AI permite que os usuários se conectem com mais liberdade, confiança e segurança.

A nova configuração de IA no seu smartphone premium Samsung permite que você decida se deseja ativar o processamento online para uma funcionalidade completa de IA.

A Knox Matrix protege você: as chaves de acesso só funcionam nos sites e aplicativos que você registrou, ativando proteção contra ataques de phishing de sites ou aplicativos maliciosos.

Proteja seus dados com criptografia de ponta a ponta (E2EE) para fazer backup, sincronizar e restaurar dados com o Samsung Cloud.

O Galaxy S24 fornece chaves de criptografia para backup, sincronização e restauração na Samsung Cloud.

Um olhar para o futuro

Num futuro próximo, os dispositivos portáteis Galaxy selecionados utilizarão a IA para melhorar a saúde digital e abrir uma nova era de experiências de saúde inteligentes expandidas. A empresa continuará a fortalecer e expandir as experiências de IA Galaxy em todas as categorias de produtos através de colaborações com mais parceiros líderes em IA na indústria.