A história não contada de Tim Cook: como ele passou de um jovem comum a CEO da Apple?

Com receitas de 119,575 bilhões de dólares durante o primeiro trimestre de 2024, a Apple é uma das empresas mais valiosas, prestigiosas e reconhecidas do mundo. Fundada por Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne, a empresa cresceu rapidamente desde sua criação em 1º de abril de 1976, com inovações no setor tecnológico e um aumento constante em seu quadro de funcionários. Atualmente, nenhum dos sócios fundadores da Apple está à frente do projeto. Na verdade, é Tim Cook o atual CEO da Apple.

Para aqueles que não conhecem, Cook entrou na Apple em 1998 como Vice-Presidente Sênior de Operações Globais, e Jobs rapidamente confiou nele como um líder confiável e eficiente. E mais de uma década depois, em 2011 e devido a problemas de saúde, Jobs recomendou Cook como seu sucessor para o cargo de CEO.

Tim Cook / Steve Jobs

Tim Cook antes de se tornar CEO da Apple

O atual CEO da Apple é conhecido por sua liderança e seu foco em inovação tecnológica, ocupando o cargo há 13 anos. Ao longo desses anos, Cook liderou a empresa com foco em crescimento e sustentabilidade. Mas, quem era Tim Cook antes de se tornar o líder de uma das empresas mais valiosas do mundo?

Nascido em Mobile, Alabama, e criado em uma pequena cidade chamada Robertsdale, Cook se destacou desde jovem por sua dedicação aos estudos e habilidade de gestão. Embora na juventude fosse considerado uma pessoa bastante normal, seu desempenho acadêmico sempre foi excepcional. Mais tarde, estudou na Universidade de Auburn, onde se formou em engenharia industrial, e posteriormente continuou sua carreira na IBM antes de ingressar na Apple em 1998.

Cook chegou à Apple em 98

Nos primeiros anos na Apple, Cook foi chefe de operações e conseguiu aumentar significativamente a receita da empresa. A confiança que Steve Jobs depositou nele não foi por acaso; os anos demonstraram que Cook possuía uma visão e uma capacidade de gestão inatas.

Assim, embora a aparência e o carisma de Cook claramente difiram da personalidade magnética de Jobs, sua capacidade de liderar a Apple foi notada desde o início. Sob sua liderança, a Apple se tornou a primeira empresa americana a atingir uma avaliação de mercado de três trilhões de dólares. Além disso, Cook liderou a expansão da Apple em novos mercados e fortaleceu o compromisso da empresa com a privacidade e o meio ambiente.

No entanto, Cook não esqueceu suas raízes. Ele volta regularmente a Robertsdale, onde relaxa e se encontra com amigos e familiares, mantendo um perfil discreto em uma cidade que até dedicou um dia em sua homenagem: em 10 de dezembro é celebrado o ‘Dia do Sr. Timothy D. Cook’.