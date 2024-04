16 pessoas conseguiram jogar um shooter simultaneamente no Game Boy

A possibilidade de jogar multiplayer em consoles antigos depende do console específico, do jogo em questão e da disponibilidade de serviços online. Alguns consoles antigos possuem serviços online robustos que permitem aos jogadores desfrutar de jogos multiplayer online com facilidade, enquanto outros têm opções mais limitadas.

Nesse sentido, o Game Boy, lançado em 1989, não foi originalmente projetado para jogar multiplayer. No entanto, existem algumas maneiras de desfrutar de jogos multiplayer nesta clássica consola, tanto localmente como online. Portanto, é um grande feito que 33 anos após o lançamento do popular Faceball 2000, este título tenha voltado às notícias por um marco: Foi possível jogar um shooter de Game Boy com 16 jogadores.

Faceball 2000, conhecido em alguns lugares como MIDI Maze, foi criado pela Xanth Software F/X e lançado originalmente em 1991 para o Atari ST. Seu nome se deve ao uso das portas MIDI do console. No entanto, foi só em 1993 que alcançou maior popularidade graças ao seu port para o Game Boy da Nintendo.

Recomendados

Na consola Nintendo, o jogo permitia partidas de até dois jogadores, utilizando o Game Link Cable para conectar as consolas. Durante anos, correu o rumor de que existia um modo para 16 jogadores, algo que se tornou uma obsessão para muitos. Em 2022, um avanço importante foi alcançado ao chegar a 15 jogadores, mas agora, finalmente, a cifra mágica foi alcançada: 16 jogadores.

Uma conquista histórica que exigiu engenho e colaboração

Embora este marco não tenha chegado às manchetes (de fato, foi alcançado em janeiro de 2024), não deixa de ser algo extraordinário. Foi o desenvolvedor independente de software koifish, juntamente com outros colegas de profissão e um membro da equipe original de desenvolvimento do jogo, que fizeram história ao alcançar o tão esperado modo para 16 jogadores em um jogo de 33 anos.

Em 2005, o programador de sistemas do Faceball 2000, Robert Champagne, confirmou em uma entrevista que o jogo para Game Boy tinha um modo para 16 jogadores", comenta koifish. Essa revelação motivou dezenas de pessoas a embarcarem nesta "caçada".

Se o modo para 16 jogadores existia no jogo, por que não tinha sido alcançado antes? A resposta foi dada pelo próprio Champagne na mesma entrevista: nunca tiveram 16 consoles para testar.

Eles conseguiram reunir 16 consoles Game Boy, uma rede de cabos adaptados e preparados para a voltagem, e um Game Cube que serviu como porta para os controles. Dessa forma, o quebra-cabeça foi completado e o marco foi alcançado.

Uma homenagem à era dos jogos retrô

A equipe não ficou satisfeita apenas com a conquista técnica. Eles levaram sua criação para o evento Midwest Gaming Classic 2024 nos Estados Unidos, onde organizaram um torneio para que os participantes pudessem experimentar jogar Faceball 2000 com 16 jogadores. Para este evento, eles utilizaram o Game Cube como console principal para evitar problemas de conexão com os Game Boy e garantir uma experiência fluída para todos os jogadores.

Apesar de sua antiguidade, Faceball 2000 ainda é um jogo divertido e viciante. "Tentar um jogo de tiro em primeira pessoa no hardware original do Game Boy pode parecer uma ideia louca, mas funciona surpreendentemente bem", comenta koifish.

“O modo Arena é bem legal graças à variedade de estágios e aos diferentes tipos de confrontos que o Team Play permite. O modo Cyberscape pode começar ridiculamente fácil, mas o jogo é difícil de largar uma vez que o desafio aumenta. No geral, Faceball 2000 é um FPS básico, mas viciante”, acrescenta.

A história do Faceball 2000 é um lembrete da engenhosidade e paixão dos fãs de videogames. Uma conquista que demonstra que, mesmo com o passar do tempo, os jogos clássicos ainda podem nos surpreender e nos proporcionar novas experiências. Você se anima a reviver a emoção das partidas em LAN com este shooter lendário?