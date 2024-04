Uma mulher processou a Tesla depois de ser atropelada por seu filho... de dois anos

Os carros Tesla são muito conhecidos pela sua tecnologia de ponta e suas capacidades de condução autônoma. No entanto, isso não os torna imunes a acidentes de trânsito, alguns mais incomuns que outros, mas que têm gerado certa controvérsia e debate. Embora a maioria dos acidentes envolvendo Tesla sejam semelhantes aos que envolvem outros veículos, alguns casos destacaram situações peculiares.

Agora, é importante salientar que esses casos representam apenas uma pequena fração do total de acidentes da marca. A maioria dos acidentes envolvendo esses veículos são semelhantes aos que ocorrem com outros carros e não estão diretamente relacionados a tecnologias específicas de seus modelos, como a direção autônoma.

De qualquer forma, um caso incomum está em desenvolvimento na Califórnia: Uma mulher processou a Tesla depois que seu filho de dois anos a atropelou com um Model X em 2018. O incidente ocorreu enquanto ela estava grávida de oito meses e meio de seu segundo filho.

Os fatos de acordo com a demandante

A Mallory Harcourt relata em documentos judiciais que o acidente ocorreu enquanto ela tentava trocar a fralda de seu filho em sua casa em Santa Bárbara. Aparentemente, o pequeno conseguiu alcançar o pedal do freio no chão do veículo, o que fez com que ele se ligasse e a porta do motorista se fechasse automaticamente.

De acordo com a descrição, a criança "levantou a mão e tocou a alavanca de câmbio na coluna do volante, tirando o carro do estacionamento e colocando-o em movimento". "Em seguida, pressionou o pedal do acelerador, fazendo o carro começar a se mover para a frente".

O impacto foi forte o suficiente para causar fraturas em Harcourt, que foi imediatamente levada para um hospital próximo. Uma semana depois, ela deu à luz sua filha.

A semana de hospitalização de Harcourt resultou em despesas médicas que ultrapassaram os US$73,000 (viva o SUS), conforme afirmam seus advogados. Por esse motivo, Harcourt acusa a Tesla de fabricar um veículo “defeituoso”, apesar de a empresa promover o Model X como o “SUV mais seguro do mercado”. Seus advogados afirmam que o fabricante de veículos elétricos é responsável pelo acidente “devido ao design inseguro do Tesla”.

E o que diz Tesla?

Por sua vez, a marca de Elon Musk argumenta que o incidente foi "resultado da negligência da Sra. Harcourt ao deixar seu filho desatendido". A empresa afirma que o veículo possui medidas de segurança que deveriam ter impedido a criança de ligar o carro, e que a responsabilidade do acidente recai sobre a mãe por não ter supervisionado adequadamente seu filho.

Este caso sem dúvida abre um debate sobre a segurança dos veículos autônomos e a responsabilidade das empresas fabricantes nesse tipo de situação. As investigações e o desenvolvimento do julgamento determinarão se o design do Model X realmente apresenta falhas ou se a negligência da mãe foi a principal causa do acidente.