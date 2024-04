Star Wars na vida real: Estados Unidos vão ensaiar pela primeira vez um combate no espaço com duas naves orbitais

A realidade alcançando a ficção científica registra um novo episódio, no maravilhoso mundo da tecnologia. Assim como acontece em Star Wars, os Estados Unidos realizarão o primeiro teste de combate no espaço, com duas naves espaciais especialmente desenvolvidas para lutar na órbita da Terra.

Contra quem estamos lutando? Estamos esperando os extraterrestres e vamos "ficar de mãos atadas"? Isso é tudo o que as Forças Aéreas dos Estados Unidos explicam, que com essa nova iniciativa se tornam as Forças Espaciais.

As guerras com naves espaciais nos deixaram momentos épicos. Talvez o mais emblemático de todos tenha sido o que ocorreu entre a resistência e o Império, para destruir a Estrela da Morte de Darth Vader, em Star Wars. Sempre teremos em memória Han Solo e Luke Skywalker destruindo todos os Caças TIE que cruzavam seu caminho.

Esta iniciativa dos Estados Unidos ainda não se iguala ao que vimos em Star Wars, mas a lembramos porque poderia ser o início. Vamos aos detalhes do que se sabe deste primeiro teste de combate espacial, de acordo com as fontes oficiais.

A missão chama-se Victus Haze, e de acordo com o artigo do El Confidencial, os Estados Unidos buscam demonstrar a capacidade de suas naves espaciais de se defenderem de um ataque na órbita da Terra e também de atacar nessa região do espaço.

Duas empresas privadas colaborarão com as Forças Aéreas (Espaciais) dos Estados Unidos na fabricação de naves: Rocket Lab e True Anomaly. Este par de empresas são especialistas no desenvolvimento de naves pequenas (não tripuladas) capazes de alcançar a órbita baixa do planeta (sim, é uma guerra de drones em princípio).

As manobras que descrevem são impressionantes. Eles vão simular que uma nave tem vetores de possíveis ataques contra a outra. Em seguida, vão demonstrar que ambas têm a capacidade de se defender e contra-atacar.

Contra quem é a guerra espacial?

Infelizmente, continuamos brigando entre nós mesmos. Os Estados Unidos estão se preparando para um possível conflito pelo espaço da órbita da Terra, que a cada dia está mais cheio de satélites. Outros países podem estar colocando dispositivos hostis no espaço, sem que ninguém saiba, e o governo norte-americano sente a necessidade de estar preparado.

“Quando outra nação coloca um ativo no espaço e não sabemos muito bem qual é esse ativo, não sabemos qual é sua intenção, não sabemos quais são suas capacidades, precisamos ter a capacidade de ir lá e descobrir o que é. Se um concorrente próximo fizer um movimento, precisamos ter recursos em nosso arsenal para realizar uma contra-manobra, seja elevando e demonstrando força ou tomando consciência do domínio espacial ou compreendendo a caracterização do ambiente”, disse Michael Guetlein, vice-presidente de operações espaciais da Força Espacial dos Estados Unidos.