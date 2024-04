Software gratuito da Xepelin pode impulsionar a gestão financeira de empresas

A fintech Xepelin deu um passo adiante em seu compromisso com as pequenas e médias empresas (PMEs), ao anunciar o lançamento de seu novo Centro de Recursos. Esta plataforma gratuita, disponível desde abril, foi projetada para otimizar e digitalizar os processos financeiros das PMEs, fornecendo ferramentas tecnológicas avançadas e conteúdo educativo acessível a partir de qualquer dispositivo.

O Centro de Recursos da Xepelin já teve um impacto significativo no México, beneficiando mais de 4.000 empresas no país. Agora, busca impactar mais PMEs disponibilizando uma variedade de ferramentas inovadoras, que incluem comparações de tipos de créditos, calculadoras interativas, buscadores de códigos, chatbots com Inteligência Artificial, um gerador de ordens de compra e mecanismos de benchmark para elaborar orçamentos.

Inteligencia artificial Honor IA

"Entendemos que muitas PMEs enfrentam obstáculos para acessar ferramentas essenciais devido à falta de recursos ou ao desconhecimento de sua disponibilidade. Nosso Centro de Recursos, intuitivo e acessível, busca mudar essa realidade, proporcionando a milhares de empreendedores a oportunidade de impulsionar o crescimento e sucesso de seus negócios", afirmou Tomás Pérez-Iñigo, Country Manager Chile da Xepelin.

Recomendados

Como funciona?

Ao entrar na plataforma, os usuários poderão acessar um menu completo de opções, que contém modelos profissionais para entender fluxos de inventário, um mecanismo de busca que facilita o acesso a informações públicas e estados financeiros em boletins de outras empresas, e muito mais. O espaço também permite gerenciar balanços e automatizar o pagamento de salários mensais com facilidade, além de oferecer guias práticos sobre como ceder faturas.

Contabilidad

Uma vez que mais de 99% das empresas na América Latina são PMEs, a digitalização de seus processos se apresenta como um dos principais desafios atuais. A fintech Xepelin tem sido fundamental através dessas ações e está buscando se tornar o CFO digital para empresas em toda a região.

Esta iniciativa representa um avanço significativo na democratização do conhecimento e dos recursos financeiros, fortalecendo a capacidade deste setor para competir, inovar e crescer no mercado. Obviamente, com uma boa dose de IA: os usos positivos desta tecnologia.