Radiação, câncer e fertilidade: é seguro ter sempre o celular perto do corpo?

Sem dúvida, os telefones celulares mudaram o mundo tal como o conhecemos. O primeiro foi criado em 1973 pela Motorola, mas não foi até a década de 90 que começaram a se popularizar. Mais tarde, o boom dos smartphones começou com o lançamento do primeiro iPhone da Apple em 2007, mudando o paradigma internacional sobre como nos relacionamos com as telecomunicações e integrando funções que antes só podiam ser encontradas em um computador. Atualmente, os telefones se tornaram nossos melhores amigos, ajudantes e assistentes, embora muitas vezes não sejamos capazes de compreender os perigos associados a eles.

Muitas vezes ignoramos as preocupações sobre a segurança, como os efeitos da radiação emitida por esses dispositivos que muitas vezes nos acompanham na roupa ou até mesmo debaixo do travesseiro. Por isso, nos fizemos perguntas básicas: É seguro usar o telefone no bolso? Devemos dormir com eles perto? Quais são as consequências associadas?

Radiação e smartphones

Na comunidade científica, é possível encontrar duas opiniões: alguns especialistas afirmam que não há motivos para se preocupar com o uso de smartphones, enquanto outros alertam sobre seus possíveis riscos.

Isto porque os telefones celulares emitem radiação eletromagnética de baixo nível, classificada pela Organização Mundial da Saúde como possivelmente carcinogênica. E embora esta afirmação indique que as evidências ainda não são conclusivas e que a radiação não ionizante emitida não altera diretamente o DNA celular, sempre haverá dúvidas a respeito em uma tecnologia em constante desenvolvimento.

Organizações como a American Cancer Society e o Centro de Controle e Prevenção de Doenças afirmam que os celulares são seguros e não representam um risco carcinogênico ou de fertilidade, entre outros. No entanto, o debate sobre a segurança de carregá-los no bolso ainda está em andamento.

Por exemplo, existem estudos que indicam que a radiação pode afetar a fertilidade masculina, sugerindo um possível impacto negativo na qualidade e quantidade de esperma. E, dada essa incerteza, certos especialistas aconselham adotar medidas preventivas para minimizar a exposição à radiação.

Medidas contra a radiação

Os smartphones emitem ondas que, como mencionamos, podem afetar negativamente a saúde humana, incluindo possíveis riscos para a fertilidade masculina e a integridade do DNA. Embora se entenda que esses dispositivos foram projetados para serem seguros e cumprir com as normas internacionais de segurança, a possibilidade de um risco carcinogênico levou alguns profissionais médicos e cientistas a preferir a precaução diante da dúvida.

Por isso, as recomendações mais comuns incluem o uso do modo avião sempre que possível, além de manter os dispositivos longe do corpo, especialmente perto de áreas sensíveis como a cintura ou o peito, e desligá-los quando não estiverem em uso para limitar a exposição pessoal.

Por enquanto, devemos aguardar que as investigações continuem até serem conclusivas, sendo fundamental que os usuários de smartphones comecem a conscientizar-se sobre seus eventuais riscos, reduzindo a exposição à radiação e ajustando seus hábitos de uso.