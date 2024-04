O método mais eficaz para poupar dinheiro usado por Bill Gates e Mark Zuckerberg

A grande maioria dos trabalhadores no mundo têm algo em comum: o salário não é suficiente para poupar. Não importa se o salário é baixo, médio ou se os ganhos são altos, as despesas sempre acabam superando os rendimentos. Apenas alguns têm a capacidade de organização (meritocracia, a culpa nunca é do capitalismo) que lhes permite guardar um pouco. Essas são as pessoas que acabam com uma solidez econômica invejável.

Muitos dos bilionários que conhecemos hoje em dia começaram com essa habilidade, que lhes permitiu fazer investimentos corretos que resultaram em dividendos exorbitantes. E atualmente, apesar de ganharem cifras com uma quantidade de zeros que não imaginamos, continuam aplicando um método considerado o mais eficaz para economizar dinheiro.

Trata-se do conhecido e popular método 50/30/20, aplicado, segundo muitos dizem, por multimilionários e magnatas como Bill Gates, cofundador da Microsoft, e Mark Zuckerberg, CEO da Meta e criador do Facebook.

Este método é conhecido por dividir as contas do salário em três partes para priorizar certos gastos, sempre deixando uma parte dos nossos ganhos para a poupança. É fundamental que guardar dinheiro seja tão importante quanto o aluguel ou a comida, para poder criar um fundo de emergência e sempre ter algum dinheiro guardado, e não necessariamente debaixo do colchão.

É fundamental compreender que esta é uma regra, portanto, para que seja eficaz, deve ser seguida rigorosamente todos os meses para poder ver os resultados a médio prazo.

A Regra do 50/30/20

1) O 50%: de acordo com a revisão do ADN Radio, metade do salário deve ser destinado a cobrir necessidades básicas. Chamamos assim o pagamento de moradia, alimentos, transporte e cuidados médicos.

2) O 30%: Esta segunda parte deve ser reservada para despesas eventuais relacionadas ao entretenimento, viagens, refeições em restaurantes ou compras extravagantes.

3) Os 20%: O restante deve ser direcionado para poupança e gestão de dívidas; é aqui que entra um fundo de emergência (no caso de ficar desempregado) e a redução de dívidas exigentes (cartões de crédito ou empréstimos bancários).