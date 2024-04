O Loop, projeto de túneis de Elon Musk apontado como guilhotina que ‘te leva à morte’

Elon Musk, The Boring Company The Loop - Alberto Sandoval

A excentricidade é uma das características que define a vida de Elon Musk. Suas ideias pouco convencionais são o que o levaram a ser o homem mais rico do mundo. No entanto, isso não o protege do fracasso.

O Loop, da The Boring Company, é um deles. Obcecado com o tráfego de Los Angeles, Elon Musk elaborou um plano para grandes metrópoles, construindo túneis que levam as pessoas rapidamente a locais estratégicos, como aeroportos, terminais terrestres, centros financeiros ou campo universitários.

A The Boring Company, uma das muitas empresas criadas por Elon Musk, nasceu precisamente com esse objetivo. A ideia era implementá-la em pelo menos cinco cidades dos Estados Unidos: Chicago, Los Angeles, Las Vegas e a conurbação entre Washington DC e Baltimore, de acordo com o El País.

Começaram em 2018 e os avanços estão a passo de tartaruga. Apenas dois trechos foram construídos em Las Vegas e os que estão iniciando em outras cidades, como Los Angeles, estão afundados em um mar de polêmicas devido às condições desumanas sob as quais os trabalhadores dessas obras estão trabalhando.

Colegas jornalistas que foram à CES 2023 (Consumer Electronic Show), realizada em Las Vegas, usaram as instalações de The Loop na Cidade do Pecado e apontaram dezenas de problemas desta ‘alternativa’ de transporte.

Em primeiro lugar, The Loop é como uma espécie de metrô subterrâneo, mas em vez de vagões, são carros elétricos nos quais, com toda a força, cabem cinco pessoas. Portanto, não resolve de forma alguma um problema de tráfego ou transporte em uma cidade.

O túnel desenvolvido por The Boring Company (Robyn Beck/AP)

“Lembro que me pareceu uma extravagância sem muito fundamento, muito aquém das expectativas iniciais. Desci umas escadas rolantes que davam acesso a uma espécie de plataforma de metrô bastante precária”, disse Adrián Revuelta, engenheiro que compareceu à CES de 22023 e viveu a experiência de The Loop.

Adicione que "seu impacto sobre o tráfego da cidade será muito limitado".

As declarações de Revuelta, citadas pelo El País, coincidem com os recentes relatórios de segurança das construções de Las Vegas, que ocorreram no ano passado e que estão sendo divulgados apenas agora.

Wayne Merideth, gerente de segurança de uma das filiais da The Boring Company, revela as condições precárias de trabalho dos funcionários que estão nas obras. Suas declarações são alarmantes ao ponto de comentar que a empresa "pode se sentir muito sortuda por não ter havido nenhuma vítima fatal nos últimos meses".

Uma análise da Bloomberg revela que a empresa, com o objetivo de acelerar as construções, faz com que os trabalhadores executem suas atividades em condições precárias, com "piscinas de lama de vários centímetros, com a consistência de um sorvete cremoso". Eles também denunciam que nos túneis há um alto grau de toxicidade. "Vários funcionários afirmam estar sofrendo queimaduras, erupções cutâneas e reações alérgicas atribuíveis à alta concentração de aceleradores químicos na lama", informou o El País.

Elon Musk, até o momento, não emitiu nenhum tipo de declaração a respeito.