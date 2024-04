Nintendo Switch Manba One: chega um controle com tela integrada que nos lembra o Dreamcast

Imagem: Manba One | O controle Manba One para o Nintendo Switch tem uma tela que nos lembra bastante o Wii U e até o Dreamcast

A Nintendo Switch está na reta final de seu ciclo de vida, sob a urgência de que finalmente chegue um novo console que a substitua, em um cenário onde Microsoft e Sony já marcaram suas apostas em terrenos diametralmente opostos à empresa japonesa. Parece que a empresa está atrasada para se juntar à festa e, justamente sob esse panorama, acaba de ser anunciado o controle sem fio Manba One, um controle retrô que nos lembra muito o Wii U e até o Dreamcast.

O motivo para essas comparações é bobo e simples: o controle possui uma tela em miniatura integrada ao corpo dos joysticks e botões, de forma que é impossível não estabelecer paralelos com esses dispositivos que podemos considerar retrô e até pertencentes a consoles que simplesmente fracassaram agora que os vemos à distância.

Nintendo 3DS y Nintendo Wii-U. | Imagen: Nintendo

Recentemente testemunhamos como a Nintendo encerrou completamente o seu console portátil 3DS e o Wii U, eliminando totalmente os servidores, suporte e serviços online oferecidos por ambas as plataformas. É curioso como após esse funeral, surge esse acessório desenvolvido por terceiros que nos lembra a fracassada sucessora do Wii.

Mas este comando não seria tão perfeito como parece à primeira vista, embora possa ser um objeto de tentação devido a uma série muito concreta de características.

Manba One: Um controle para Switch com tela integrada 100% retrô

A Hyperkin, uma marca conhecida por seus periféricos para consoles, apresentou sua última inovação: o curioso e chamativo Manba One, um controle para o Nintendo Switch que inclui uma tela integrada dentro de seu corpo. Seguindo o estilo do Dreamcast, mas sem chegar ao volume desproporcional do Wii U.

No entanto, ao contrário dos controles dos consoles mencionados anteriormente, o Manba One se apresenta como uma proposta completamente original, através de uma estratégia que irá gerar debate na comunidade de jogadores. Uma vez que sua tela não interage diretamente com os jogos, mas oferece uma maneira simples e intuitiva de configurar o controle.

Conforme relatam os colegas do Nintendo Life em seu canal do YouTube, principais responsáveis por posicionar a existência desse controle na rede, o Manba One se destaca por suas opções de personalização.

Uma vez que os jogadores de vídeo podem reatribuir botões, mudar as placas frontais para modificar a sua aparência e até ajustar a vibração, luzes e sensibilidade dos joysticks e botões. Algo extremamente específico para jogos que geralmente são casuais, ou pelo menos isso é o que predomina no catálogo do Switch.

Chama a atenção que o controle incorpora joysticks de efeito Hall, os quais oferecem maior precisão e durabilidade em comparação com os Joy-Con tradicionais. Assim, para muitos, poderia representar uma alternativa saudável para evitar o irritante drift que nunca deixou de estar presente no console portátil.

O Manba One não é exclusivo para o Nintendo Switch

Para ser honestos, o detalhe que mais nos atraiu sobre este controle é que o Manba One na verdade não só funciona com o Nintendo Switch, embora esteja direcionado para esse segmento.

Mas a realidade é que também é compatível com iOS, Android, Steam Deck e PC com Windows, seja através de um adaptador Bluetooth ou um simples cabo USB.

Em relação à disponibilidade e preço, o Manba One já está disponível para pré-encomenda por um custo de US$ 69.99. Ainda sem uma data de lançamento concreta.

Parece que este último fator pode ser determinado pelo volume de reservas acumulado nos últimos dias pelos jogadores.