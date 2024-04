Esta é a maneira correta de limpar a câmera do seu celular para evitar fotos borradas

O celular se tornou indispensável nos dias de hoje. Sua versatilidade permite consultar informações, navegar em redes sociais, fazer anotações, enviar e receber mensagens, fazer ligações e capturar fotografias.

Quando se trata de adquirir um telefone, os usuários costumam prestar especial atenção à qualidade da bateria e da câmera. Uma boa lente garante imagens com detalhes nítidos, realçando cores e objetos.

Para muitas pessoas, é crucial ter memórias duradouras. No entanto, se a câmera do celular não for cuidada adequadamente, sua qualidade diminuirá, afetando tanto fotos quanto vídeos. Portanto, é fundamental usar uma capa protetora para preservá-la, assim como o telefone, evitando possíveis danos e sujeira que possam afetar seu funcionamento. Além disso, a limpeza regular é essencial para manter a qualidade das imagens.

A forma correta de limpar a câmera do celular

O site Computer Hoy alerta sobre a importância de ter cuidado com o tipo de tecido usado para limpar este elemento crucial do celular. Muitos usuários costumam usar camisas ou camisetas, e até mesmo líquidos abrasivos como álcool, o que pode ser prejudicial.

É fundamental identificar o tipo de sujeira presente na lente, pois não é a mesma coisa remover poeira do que manchas de impressões digitais.

Para a poeira, recomenda-se usar ar comprimido para remover o máximo possível sem esfregar, pois isso pode conter partículas que poderiam danificar a câmera ao arranhá-la.

No caso das impressões digitais, é apropriado usar um pano de microfibra projetado especificamente para dispositivos tecnológicos ou um pano para limpar óculos. Não é necessário usar líquidos, mas se for necessário, você pode aplicar um pouco de água.

Se as manchas persistirem, pode-se recorrer a um limpador especializado, disponível em óticas, para garantir que a lente não risque.

É importante destacar não apenas as práticas corretas para limpar a câmera do celular, mas também aquelas incorretas que podem danificá-la. Nunca se devem utilizar produtos destinados a limpar vidros de cozinha ou banheiro, pois alguns líquidos podem ser muito abrasivos ou conter produtos químicos prejudiciais para a lente da câmera.

Além disso, é crucial evitar soprar diretamente na câmera, pois, embora possa parecer uma solução rápida, o sopro pode conter partículas de saliva que podem se alojar na lente e favorecer o crescimento de bactérias.