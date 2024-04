Está começando uma nova temporada da Gran Turismo World Series

O torneio de simracing mais importante do mundo começou sua jornada em 17 de abril: dezenas de competidores entraram na pista, onde buscarão consagrar-se como o melhor piloto de Gran Turismo em 2024.

A América Latina não fica para trás; um forte contingente de grandes pilotos que representarão nossa região durante este ano competitivo e que dividirão seus esforços entre a Nations Cup, Manufacturers Cup e a TOYOTA GAZOO Racing GT Cup, se reunirão no maior evento de simracing do mundo.

Gran Turismo Corrida (Gordon Timpen/AP)

Na Nations Cup teremos 6 pilotos latinos:

Brasil 🇧🇷

● Adriano Carrazza (Didico__15)

● Lucas Bonelli (RVT_BONELLI)

● Igor Fraga (IOF_RACING17)

Chile 🇨🇱

● Ángel Inostroza (Veloce_Loyrot)

● Harald Walsen (RMS-NySoRi)

● Fabian Portilla (LUA_PerroLoco)

Gran Turismo (Courtesy of Sony Pictures)

E tem mais!

Cada equipe na Manufacturers Cup também terá pilotos locais como

● Toyota: 🇧🇷 Adriano Carrazza (Didico__15)

● Nissan: 🇦🇷 Mateo Estevez (PRiMA_Hyperz)

● Subaru: 🇧🇷 Roberto Sternberg (RVT_AMAROK23)

● AMG: 🇧🇷 Lucas Bonelli (RVT_BONELLI)

● Porsche: 🇨🇱 Ángel Inostroza (Veloce_Loyrot)

● Honda: 🇧🇷 João Pessoa (MYTH_JoaoSof)

● Renault: 🇧🇷 Arthur Mosso (VQS_ART55MN)

Mais talentos da América Latina

A TOYOTA GAZOO Racing GT Cup também conta com pilotos latinos, neste caso, do Brasil e da Argentina:

● 🇧🇷 Lucas Bonelli (RVT_BONELLI)

● 🇧🇷 Adriano Carrazza (Didico__15)

● 🇦🇷 Martin Marza (LUA_Papo2514)

Ansiedade do público chileno: como começa esta competição Inostroza?

Os pilotos chilenos terão uma tarefa difícil pela frente, especialmente Ángel Inostroza. O concorrente nacional sofreu um acidente de carro no ano passado, o que o afastou das pistas durante a maior parte de 2023.

PlayStation / GT World Series

A passagem de "Loyrot", como é conhecido na cena, não é insignificante; durante a final da GT World Series 2022, ele conseguiu cruzar a linha de chegada em segundo lugar em uma final emocionante contra o espanhol Coque López.

Não perca as eletrizantes corridas do GT World Series através do canal oficial da Gran Turismo TV no YouTube e se quiser começar sua jornada para se tornar um futuro representante de seu país ou equipe, adquira Gran Turismo agora mesmo através da PlayStation Store. Você sabia que através deste videogame você pode correr na vida real? Se não sabia, talvez possa dar uma olhada no filme Gran Turismo lançado no ano passado, para entender melhor essa competição incrível e surreal.