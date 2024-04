Cinco passos para evitar que estranhos acessem nossa conta do WhatsApp

Proteger nosso WhatsApp é fundamental para a segurança de nossos dados. Conversas, contatos e chats privados com fotos e documentos são armazenados no serviço de mensagens mais utilizado em todo o mundo.

E embora o próprio aplicativo da Meta tenha alguns mecanismos que o tornam praticamente inquebrantável, hackers e curiosos encontram maneiras de acessar nossos dados.

O WhatsApp oferece criptografia de ponta a ponta, o que mantém suas mensagens sempre protegidas. Mas você sempre pode adicionar um pouco mais de segurança seguindo estes cinco passos para evitar que estranhos tenham acesso às suas conversas e informações pessoais.

A única maneira pela qual poderíamos ficar vulneráveis é se abrirmos a sessão do WhatsApp na versão para desktop e, sem querer, a deixarmos aberta nesse computador que não é nosso. Então, explicamos como fechar todas as sessões que possivelmente ficaram abertas em outros dispositivos, de acordo com esta explicação de La Nación.

Abrir o aplicativo do WhatsApp no celular.

Clique no botão de três pontos no canto superior direito.

No menu de opções que é exibido, pressione "Dispositivos vinculados".

Pressione na sessão que deseja fechar.

Clique em "Sair".

O WhatsApp constantemente tem enfrentado críticas e preocupações sobre a privacidade das conversas de seus usuários.

Apesar de oferecer uma criptografia de ponta a ponta nas comunicações, que deveria garantir a segurança e privacidade das mensagens, o aplicativo tem sido alvo de controvérsias devido a mudanças em suas políticas de privacidade e à coleta de dados por parte de sua empresa-mãe, o Facebook.

Essas preocupações levaram a uma maior atenção às práticas de privacidade e segurança do aplicativo, bem como a um aumento na adoção de alternativas que prometem uma abordagem mais centrada na privacidade, destacando a importância da transparência e proteção de dados no campo da mensageria digital.

A aplicação implementou uma série de ferramentas para lidar com isso. Uma dessas características é a capacidade de personalizar sua privacidade e decidir quem pode ver a confirmação de leitura de suas mensagens, sua última hora de conexão, sua foto de perfil e seu status.