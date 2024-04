Anúncios no Windows 11? É assim que a Microsoft planeja monetizar cada clique que você faz

Arquivo - Área de trabalho do Windows 11 com a nova função de configuração da VPN MICROSOFT - Archivo (MICROSOFT/Europa Press)

O sistema operacional da Microsoft é um dos mais utilizados no mundo. Desde o seu lançamento em 1985, o Windows tem sido fundamental para o desenvolvimento tecnológico devido à sua interface gráfica amigável para os usuários, oferecendo uma alternativa fácil de usar em comparação com outros sistemas, como os baseados em texto. Assim começou essa jornada com o Windows 95, que introduziu o menu Iniciar e a barra de tarefas, o Windows XP, conhecido por sua estabilidade e amplo suporte de hardware, e o Windows 10, que unificou a experiência em dispositivos móveis e desktop em uma mesma plataforma. Agora começou a era do Windows 11, que, embora traga vários novos benefícios, também tem sido alvo de críticas por algumas de suas mudanças.

Um desses pontos é a implementação de anúncios no menu Iniciar do Windows 11, uma decisão que já está gerando controvérsia entre os usuários. Essa mudança, anunciada para a compilação 22635.3495, está sendo testada atualmente com usuários do Windows Insider nos Estados Unidos e eventualmente poderá ser expandida globalmente se for considerada bem-sucedida.

Windows 11 com anúncios

A partir de agora, o menu Iniciar do Windows 11 incluirá recomendações e anúncios de aplicativos disponíveis na Microsoft Store, exibidos na seção ‘Recomendado’. Essa decisão visa aumentar a visibilidade e o uso de aplicativos menos conhecidos ou que talvez não estejam obtendo um sucesso significativo na plataforma.

Recomendados

Mas tudo tem uma solução. Embora tenham havido preocupações iniciais, os usuários terão a opção de desativar esses anúncios e recomendações por meio das configurações do sistema, permitindo que personalizem sua experiência e removam as recomendações que não desejam.

Embora ainda não esteja claro se os desenvolvedores terão que pagar para aparecer nesses anúncios, a inclusão de publicidade no menu Iniciar pode significar um grande impulso comercial para aplicativos menos populares. Além disso, a Microsoft está experimentando com outras melhorias na interface e na gestão de contas, buscando tornar a experiência mais interativa e eficiente para os usuários.

No entanto, esta atualização do Windows 11 representa uma mudança significativa na forma como os usuários interagem com o sistema operacional que sempre conheceram. Quando chegar a hora de massificar, cada pessoa poderá personalizar ou desativar os anúncios, enquanto a empresa fundada por Bill Gates tenta equilibrar os interesses comerciais com as preferências dos usuários.