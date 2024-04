A IA ajudou a criar a primeira sopa de tartaruga sem matá-las

Já ouviu falar da NotCo? A mesma foodtech chilena por trás dos NotSnack, NotBurger ou até mesmo dos NotHotDog, que ganhou popularidade entre os consumidores por conseguir reinventar a comida clássica sem recorrer a produtos de origem animal. Pois bem, agora eles realmente fizeram história com sua nova campanha: A NotTurtle. E é que as tartarugas são um dos animais favoritos das pessoas em todo o mundo. São tranquilas, lentas, mas para alguns também deliciosas.

Por isso, a empresa de comida vegetariana decidiu testar Giuseppe, sua inteligência artificial que conseguiu recriar a tradicional - e em muitos lugares ilegal - sopa de quelônio.

“NotTurtle” de NotCo Tartaruga

Como é a Not Tortuga?

Toda essa história foi retratada em um emocionante documentário de menos de três minutos. Na peça, NotCo aprofunda-se no esforço de Giuseppe para recriar a tradicional sopa de tartaruga usando exclusivamente ingredientes vegetais e tecnologia, como parte de uma iniciativa para proteger as tartarugas-verdes, que estão em perigo de extinção.2

Recomendados

Assim, esta alternativa sustentável começou a ser desenvolvida como um projeto de longo prazo. Na verdade, a foodtech colaborou com o chef peruano Diego Oka para desenvolver esta "não" sopa, cujo objetivo era imitar o sabor do prato original para assim preservar as tradições culinárias, mas sem o uso de carne de tartaruga.

O documentário acompanha o processo de desenvolvimento em várias localidades, incluindo as Ilhas Cayman, onde sua caça ainda é legal, os escritórios da NotCo em São Francisco e Piura, Peru, destacando também o potencial da inteligência artificial na gastronomia.

“Temos uma poderosa plataforma de inteligência artificial que pode ajudar a resolver problemas antigos, além da indústria”, explica Matías Muchnick, CEO e co-fundador da NotCo.

NotCo| Chef peruano Diego Oka creando la NotTurtle

Por que com as tartarugas?

A diminuição na população de tartarugas-verdes tem sido alarmante, com apenas 85.000 exemplares restantes em todo o mundo, conforme indicado pelos criadores desta iniciativa.

Por isso, "se Giuseppe puder replicar a Sopa de Tartaruga-verde em apenas duas semanas, não estamos apenas oferecendo uma alternativa a uma espécie em perigo de extinção, mas é uma forma de dizer ao mundo 'imaginem o que mais podemos fazer com nossa tecnologia'. Vimos a oportunidade de testar nossa IA e estamos mais do que satisfeitos com os resultados", acrescentou o porta-voz da NotCo.

No caso das tartarugas, as mudanças climáticas e a perda de habitat são fatores críticos em seu declínio, juntamente com a caça para consumo de sua carne em pratos tradicionais. Isso explica em parte a resposta da NotCo, de onde decidiram tomar medidas proativas para educar e incentivar a mudança para o consumo de produtos de origem vegetal, aproveitando para explicar que, em termos de sabor ou textura, o resultado é praticamente o mesmo.

"Esta é uma maneira incrível de mostrar que quando os humanos e a tecnologia se unem, podemos resolver qualquer problema. A tecnologia de inteligência artificial da NotCo reduziu significativamente o tempo de pesquisa e desenvolvimento. Com esse tipo de velocidade e eficiência, as oportunidades são infinitas", complementa o chef Diego Oka.

No entanto, se quiser assistir a este mini documentário, pode fazê-lo diretamente no canal do YouTube da NotCo ou também nas redes sociais como o Instagram: