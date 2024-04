Você recebeu essa mensagem no Facebook? Cuidado com o novo golpe relacionado ao Midjourney

Desde que a internet existe, as fraudes cibernéticas são uma ocorrência diária. As redes sociais não são exceção, e nos últimos anos os criminosos têm sabido como evoluir seus golpes através do Instagram, WhatsApp ou Facebook, para citar algumas. Tais fraudes costumam se apresentar de várias formas, geralmente como mensagens falsas prometendo prêmios ou empregos, nas quais acabam pedindo informações pessoais ou enviando links carregados com malware. E, claro, na nova era da inteligência artificial, esse tipo de fraude tem proliferado ainda mais.

Recentemente, meios de comunicação internacionais e pesquisadores da Bitdefender começaram a alertar sobre uma página fraudulenta no Facebook que prometia uma ferramenta de criação de imagens por inteligência artificial, a popular Midjourney, e até o momento enganou mais de 1,2 milhões de usuários, conforme revelam.

Ferramenta de IA Midjourney MIDJOURNEY (MIDJOURNEY/Europa Press)

O novo golpe do Facebook

De acordo com os rumores, este esquema fraudulento tem estado ativo por quase um ano. Qual é o seu modus operandi? Atrair usuários oferecendo acesso a tecnologias avançadas de inteligência artificial, que na realidade era um malware capaz de roubar informações confidenciais.

Desta forma, os cibercriminosos conseguiram modificar perfis do Facebook que já existiam para fazê-los parecer oficiais, adotando nomes e gráficos associados a tecnologias de IA populares como Midjorney, DALL-E, ChatGPT 5 e até mesmo Sora.

Página de Facebook que usava o nome Mid-Journey AI para dar golpes | Foto: bitdefender

Assim, e utilizando campanhas publicitárias enganosas, com descrições atraentes e conteúdo visual gerado por IA, atraíam os usuários para suas páginas, onde links maliciosos esperavam para serem clicados com um malware pronto para infectar os dispositivos das vítimas e, ao mesmo tempo, coletar dados sensíveis, como credenciais de login e detalhes de cartões de crédito, usados para cometer fraudes financeiras e roubo de identidade.

Até agora, os países mais afetados incluem Alemanha, Polônia, Itália, França, Bélgica, Espanha, Holanda, Romênia, Suécia e outros lugares. “A campanha publicitária maliciosa Midjourney estava direcionada a usuários masculinos do Facebook entre 25 e 55 anos e tinha um alcance publicitário de aproximadamente 500.000 pessoas na Europa”, explicaram os pesquisadores.

No entanto, de acordo com o Meta, esta fraude teria sido controlada em 8 de março passado e esteve ativa desde junho de 2023. No entanto, não podemos ser tão confiantes e apenas pensar que não tentarão um novo golpe em massa. É muito importante estar sempre alerta a essas fraudes, verificar a autenticidade de qualquer oferta ou ferramenta promovida, manter o software atualizado, ser cético em relação a ofertas que parecem boas demais para ser verdade e usar software de segurança confiável.