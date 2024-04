TikTok planeja criar influenciadores com Inteligência Artificial

O TikTok tem planos de incorporar influenciadores com Inteligência Artificial (IA) em sua plataforma para gerar anúncios direcionados à TikTok Shop.

De acordo com um relatório do The Information, o TikTok está trabalhando na introdução de avatares virtuais como influenciadores para ajudar na promoção de produtos dentro do aplicativo.

Essa nova funcionalidade permitiria aos anunciantes gerar um roteiro a partir de uma indicação fornecida e criar um influenciador virtual com IA para ser o rosto do anúncio.

Embora a equipe da plataforma tenha estado realizando testes com essa funcionalidade, informa-se que os avatares com inteligência ainda não estão prontos para serem lançados e que nos testes realizados geraram menos vendas de comércio eletrônico em comparação com os vídeos feitos por influenciadores humanos.

Muitos usuários do TikTok sonham em se transformarem em criadores de conteúdo | (Pexels)

Loja online

Desde o lançamento da ‘Shop’, criadores de todo o mundo têm utilizado seu programa de comissões para obter significativos ganhos econômicos.

Alguns produtos na loja oferecem comissões de quase US$ 10 por venda, então um vídeo viral poderia potencialmente ajudar a vida financeira de qualquer usuário da plataforma que esteja promovendo um item.

Por outro lado, no caso de os influencers com IA serem adicionados ao aplicativo, será necessário verificar se a empresa planeja compartilhar as receitas de patrocínio com os influencers humanos.

Para isso, o aplicativo já revelou novas etiquetas para identificar conteúdo gerado por IA em setembro de 2023, então se o TikTok seguir em frente com este plano, haverá uma maneira de distinguir entre conteúdo real e falso.

Embora não se saiba se a plataforma incorporará oficialmente isso em sua interface, muitos usuários acreditam que essa adição poderia introduzir novas dinâmicas no cenário do marketing de influenciadores.

Afinal, os especialistas humanos estariam competindo em um mercado onde haverá ‘robôs’ com o único objetivo de promover e vender.