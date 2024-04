Steve Jobs levou 2 semanas para comprar uma máquina de lavar roupas

Steve Jobs tornou-se uma lenda por tudo o que fez enquanto esteve à frente da Apple. Devemos a sua genialidade e liderança produtos determinantes para a história da tecnologia como o iPod, o iMac e o iPhone. Mas em algumas outras coisas, poderíamos considerá-lo um verdadeiro excêntrico. Especialmente com detalhes que para qualquer outro ser humano não representariam nenhum problema ou conflito. Como o simples ato de comprar uma máquina de lavar.

Aqueles que estudam a vida de Jobs com atenção já concluiu a esta altura que por trás da mente revolucionária do gênio criativo também havia um homem que valorizava a simplicidade, eficiência e design impecável, mesmo nos aspectos mais mundanos da vida.

Steve Jobs

Como aconteceu com essa aparentemente insignificante máquina de lavar roupa que está presente em praticamente todos os lares do mundo. Todos nós passamos pela situação de ter que investir nesse tipo de eletrodoméstico. Mas poucos o vivemos como este campeão.

Hoje vamos abordar uma anedota peculiar que ilustra perfeitamente a neurose do rapaz, apesar de ter toneladas de dinheiro.

Steve Jobs e a odisseia pela máquina de lavar perfeita

No ano de 1996, Steve Jobs e sua família enfrentaram a tarefa de substituir sua velha máquina de lavar, que já acumulava muitos anos de serviço em casa. Nesse ponto da situação, para a maioria, seria uma decisão trivial, quase tão automática quanto urgente, mas para o cofundador da Apple, o assunto se tornou uma odisséia de duas semanas de debates, análises e muita filosofia... Por uma máquina de lavar.

Segundo contou em uma entrevista para a revista WIRED, naquela época do final do século XX, a família Jobs passou horas comparando as opções disponíveis, não apenas em termos de funcionalidade, mas também no que cada modelo representava com sua marca em termos de valores.

Jobs, conhecido por sua obsessão pelo design e pela experiência final do usuário, não podia simplesmente considerar a máquina de lavar como um eletrodoméstico comum e acabou levando as coisas para um nível muito mais alto, para desgosto de sua própria família, tudo por causa de um modelo europeu de máquina de lavar:

Steve Jobs

"Acontece que os americanos fabricam mal as máquinas de lavar e secar. Os europeus as fazem muito melhores, mas demoram o dobro do tempo para processar a roupa! Acontece que eles lavam com aproximadamente um quarto da água e sua roupa termina com muito menos detergente. Mas o mais importante é que não estragam sua roupa. Eles usam muito menos sabão, muito menos água, mas ficam muito mais limpos, muito mais macios e duram muito mais."

Passamos algum tempo em nossa família discutindo sobre qual seria a compensação que gostaríamos de fazer. Acabamos falando muito sobre design, mas também sobre os valores de nossa família. Nos importava mais lavar em uma hora ou em uma hora e meia? Ou nos importava mais que nossas roupas se sentissem realmente macias e durassem mais? Nos importava usar um quarto da água?

Passamos cerca de duas semanas conversando sobre isso todas as noites durante o jantar. Voltaríamos àquela antiga discussão sobre máquinas de lavar e secadoras. Mas a conversa foi então sobre design.

A decisão, portanto, tornou-se uma metáfora da filosofia de Jobs. Tratava-se de ir além do superficial, valorizar a qualidade em vez da rapidez, apreciar o design inteligente e tomar decisões conscientes sobre o impacto ambiental.

No final, a família Jobs optou por uma máquina de lavar roupa da Miele, uma marca alemã conhecida pela sua qualidade e durabilidade. Jobs descreveu-a como "a peça de alta tecnologia que mais o tinha emocionado em anos".

Parece algo trivial, mas esta história da máquina de lavar nos mostra como a mente de Steve Jobs funcionava.