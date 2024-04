Os predadores do WhatsApp: o passo a passo de como enganam com ofertas falsas de emprego no Google Maps

É normal que qualquer pessoa seja atraída pela ideia de trabalhar para o Google ou para o YouTube. São dois gigantes da tecnologia que certamente oferecem salários competitivos no mercado de trabalho. Cibercriminosos se aproveitam dessa situação para atacar vítimas através do WhatsApp; eles conquistam a confiança das pessoas e, quando menos se espera, as enganam.

O primeiro que você deve saber é que o Google e o YouTube não entram em contato com você pelo WhatsApp para oferecer um emprego. E muito menos se você não se candidatou a nenhuma de suas vagas na América Latina ou no mundo. Sabemos que essas duas plataformas também têm maneiras de monetizar usando seus serviços. Da mesma forma, eles não são oferecidos por meio de terceiros que usam o serviço de mensagens do Meta.

Portanto, se você receber uma mensagem no WhatsApp de alguém oferecendo oportunidades de trabalho que prometem ganhos financeiros com pouco esforço, deve saber que pode estar sendo vítima de fraude ou phishing.

A empresa de cibersegurança ESET detecta este novo modus operandi, que vem ocorrendo na América Latina nos últimos meses. “As vítimas são contatadas aleatoriamente pelo WhatsApp a partir de números desconhecidos - até mesmo de países distantes - para fazer avaliações de hotéis, com o objetivo de aumentar sua reputação online. Elas entram em contato com um representante, que fornece os detalhes do trabalho para começar a ganhar dinheiro imediatamente”, explica a empresa de segurança.

"Uma vez que as possíveis vítimas completam as primeiras tarefas, são convidadas a ingressar em um grupo do Telegram, onde uma pessoa indicará os detalhes dos pagamentos, que acontecerão até um ponto em que será solicitado o depósito de uma comissão para continuar operando", continuam em seu relato.

"No entanto, no início, os criminosos permitirão que você retire os lucros acumulados para ganhar confiança, o golpe se baseia em fazer as pessoas acreditarem que, à medida que cumprem as tarefas, podem subir de nível e obter comissões maiores. Mas também serão maiores os depósitos, apenas para o benefício dos golpistas", apontam como um dos alertas que devemos levar em consideração.

WhatsApp golpes

