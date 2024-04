O que é Temu? O gigante chinês que está ganhando cada vez mais seguidores no TikTok.

Não é segredo que com a pandemia muitos processos habituais se trasladaram ao plano digital e sem dúvida, as compras migraram a tal ponto que gigantescos marketplaces cada vez tomam mais e mais força. Precisamente, nas últimas semanas, através do TikTok, a plataforma Temu tem ganhado destaque.

Temu é um ecommerce que está triunfando na Europa. Assim como outros, não se encarrega de vender produtos de sua própria marca, mas sim fornece a infraestrutura para que outras marcas vendam. Esta plataforma basicamente atua como intermediário, reduzindo os custos de envio e outras taxas para empreendedores, o que beneficia a todos, pois os clientes podem encontrar as marcas facilmente.

Nesse mesmo sentido, outra de suas estratégias é se tornar um lugar onde os usuários encontrem descontos. Com esse objetivo, desmonta-se a estratégia de portais como AliExpress ou eBay, por exemplo.

Recomendados

Quanto aos produtos, ao contrário da Shein, na Temu os clientes podem encontrar todo o tipo de produtos: tecnologia, para o lar, roupas e muito mais.

Até que ponto é verdade que o Temu dá presentes gratuitos?

Respondendo a uma das práticas de mercado chinesas em que são oferecidos presentes para popularizar seus serviços, Temu ativou a oferta de presentes para os usuários que jogam dentro de sua interface. Entre os jogos disponíveis, há alguns muito simples que se tornam mais difíceis com o tempo, levando os jogadores a pedir ajuda aos amigos e assim incentivar mais usuários a se inscreverem na plataforma.

Como evitar ser enganado com o Temu?

Tendo em conta o aumento do Temu, os cibercriminosos aproveitam nas redes sociais para criar estratégias que levem as pessoas a cair em suas práticas. Uma delas é enviar links que direcionam para sites falsos que não têm relação direta com a plataforma. Outra má prática é que os usuários não verificam se a loja entrega em sua casa, o ideal seria fazer um teste com um objeto pequeno para verificar se chega antes de perder dinheiro.

E finalmente, como precaução, use alguns truques como procurar bem para encontrar boas ofertas e, acima de tudo, preste atenção nos preços quando tiver um item no carrinho, pois às vezes eles mudam quando é um usuário novo ou já navegou pelo aplicativo.