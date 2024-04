Motorola Edge 50 Ultra: nossas primeiras impressões do equipamento

Conseguir que o efeito do eclipse fosse "notado" foi em parte graças à precisão da câmera e também à lente protetora, que proporcionava a escuridão necessária (o eclipse foi observado por volta das 13:00 horas em Tulum, uma região do México que não escureceu devido ao fenômeno).

Qual é o detalhe da câmera? Como mencionado na ficha técnica acima, o Motorola Edge 50 Ultra possui um sensor principal de 50 MP com abertura de f/1,6 e OIS. Também possui um teleobjetivo de 64 MP com OIS.

Além disso, ele possui zoom óptico de 3x e uma lente ultra grande angular de 50MP de 120° que também funciona como uma câmera macro. Mas falando sobre o zoom, o digital vai até 100x. Testamos com as ruínas. Vamos ser sinceros: a estabilidade com o zoom no máximo não foi boa. É preciso considerar, no entanto, o fato de que estávamos em um barco e o movimento das ondas estava contra nós. No entanto, com 35x era possível obter uma imagem detalhada. Vamos esperar para fazer uma análise mais aprofundada, para testá-lo em terra firme.

Motorola Celular

Algo que achamos útil é o sistema AI Photo Enhancement Engine com otimizações para captura de movimento e segmentação de cor. Insistimos: Sem o chão em movimento, estando em terreno firme, a equipe consegue parar o movimento com precisão: fotos esportivas, de veículos em movimento e muito mais. Porém, como este é um artigo de "primeiras impressões", esperamos poder revisar isso em profundidade mais tarde.

Câmera frontal? Também é de 50MP. Algo adequado para estes tempos, e uma ótima ferramenta para os TikTokers que gostam de compartilhar histórias em primeira pessoa.

Para além da inteligência artificial: a câmera traz muito para brincar

Algo que nos chamou a atenção foi a grande quantidade de funções que a câmera tem para obter um bom resultado. E embora muitas delas sejam realizadas com inteligência artificial (algo que pessoalmente não gosto muito), proporciona bons resultados para aquelas pessoas que gostam de tirar fotos em seus smartphones no modo "apontar e disparar".

Por exemplo, possui estabilização adaptável, uma função que utiliza IA para determinar a velocidade de movimento durante a filmagem e ajusta dinamicamente o nível de estabilização. Como mencionado, ideal para esportes e objetos em movimento por várias razões (crianças brincando, animais correndo, ondas no mar).

Também possui um foco automático impulsionado por IA (Auto Focus Tracking), que no caso de vídeos, oferece ótimos resultados: uma nitidez de luxo e uma boa composição. E se você gosta mais de fotografia artística, mas não sabe como ajustar manualmente a câmera para conseguir, por exemplo, rastros de luz, você pode usar "Long Exposure" (exposição prolongada). Isso permitirá que você obtenha o efeito com luzes, água e outros elementos.

Generalidades do telefone

Como passamos um dia e meio com a equipe, o que pudemos analisar melhor, além da câmera, foi a bateria. Nos forneceu um dia inteiro sem problemas e a carregamos brevemente na manhã seguinte, atingindo 100% enquanto íamos tomar café da manhã.

E a bateria do Motorola Edge 50 Ultra é de 4.500 mAh e também possui suporte para carregamento rápido de 125W de potência. Vale ressaltar que o carregador está incluído na caixa. Não tivemos acesso a isso, mas funcionou bem com um carregador rápido de outra marca. Destaca-se que o dispositivo também suporta carregamento sem fio de 50W e até carregamento reverso de 10W.

Testando-o numa praia tão majestosa. Aguenta a água? Não o colocamos no mar, mas podemos dizer que "acidentalmente" em um dos dias de teste ele caiu brevemente na água de uma piscina, e não teve nenhum arranhão. Possui certificação IP68. No entanto, sempre recomendamos secar imediatamente o dispositivo e evitar conectar o carregador até que esteja completamente seco. Tudo certo.

Motorola Celular

No temos ainda informações locais sobre preços e disponibilidade para os diferentes países da América Latina, de onde os leitores da FayerWayer e o conteúdo de tecnologia do Metro e do Publimetro são lidos. No entanto, esperamos que quando tivermos acesso a um teste mais aprofundado, possamos contar com essas informações.

Tags