Estes são os quatro significados ocultos no ‘i’ que Steve Jobs usou para nomear os produtos da Apple

Steve Jobs é uma das mentes brilhantes da tecnologia digital a que milhões de usuários têm acesso hoje em dia. Seu trabalho como CEO da Apple foi o que levou a empresa a se tornar o gigante de Cupertino de hoje. Produtos como o iPhone, iMac, iPad e iPod fizeram com que a empresa se tornasse uma das mais bem avaliadas em todo o planeta.

No entanto, poucos conhecem o verdadeiro significado do ‘i’ nos produtos da Apple, que além de estar presente nos já mencionados, também se estende para o iCloud, iTunes e o sistema operacional próprio da empresa, chamado iOS.

O uso do ‘i’ remonta a 1998, quando Steve Jobs anunciou o lançamento do primeiro iMac. Foi, naquela época, a evolução dos computadores da Apple, que até então eram chamados de Macintosh.

De acordo com uma resenha do Infobae, o uso do ‘i’ representava a entrada dos produtos da Apple nas conexões da Internet, rede que naquela época estava em pleno nascimento. Assim, o computador da empresa da maçã mordida oferecia conexão a esse monstro que mal saía para conhecer o mundo exterior.

Imagen: Apple

A ‘i’ da Apple é apenas para Internet?

Sim, é a ligação entre a Internet e os dispositivos da Apple. No entanto, a empresa aproveitou essa conexão maravilhosa para dizer que a letra significava muito mais. Foi ideia de Steve Jobs e, com isso, garantiram o uso da vogal para o resto de seus produtos, que prevalecem até hoje na casa dos meninos de Cupertino.

É assim que eles explicam que a letra ‘i’ em Apple tem quatro mensagens ocultas: