Este rover que se parece uma combi será o veículo que se deslocará na Lua

Na história da exploração espacial da humanidade, a Lua viu dois tipos principais de veículos rodarem: o Lunar Rover Vehicle (LRV) e os rovers robóticos. O primeiro, usado nas missões Apolo 15, 16 e 17, transportava dois astronautas e seus equipamentos pela superfície lunar.

Este rover compartilhava algumas características com os veículos convencionais: Tinha rodas, suspensão e até mesmo um volante para direção. No entanto, para enfrentar as condições lunares, como o vácuo e as temperaturas extremas, o LRV era muito mais robusto. Além disso, em vez de depender de gasolina, funcionava com baterias.

Por outro lado, os rovers robóticos, utilizados desde a década de 1990, são veículos controlados remotamente da Terra ou programados para funcionar de forma autônoma e contam com suspensão e sistemas de navegação para se deslocarem pelo terreno lunar.

No entanto, o programa Artemis - que levará astronautas de volta à Lua - apresentará algo totalmente novo e distintivo: Um revolucionário rover lunar projetado para se parecer com uma combi, graças à colaboração entre a JAXA (Agência Espacial Japonesa) e a NASA (Agência Espacial Norte-Americana).

Uma combi no espaço

O que torna este rover único é que ele será pressurizado, permitindo que os astronautas operem em seu interior sem a necessidade de trajes espaciais. Isso se traduz em explorações mais confortáveis e por períodos de tempo mais longos.

Além disso, o veículo terá capacidade para dois astronautas e poderá ser conduzido por eles mesmos ou controlado remotamente da Terra. Equipado para realizar experimentos e trabalhos de pesquisa, poderá percorrer o Polo Sul lunar por um máximo de 30 dias, uma região repleta de mistério e potencial científico.

Hiroshi Yamakawa, presidente da JAXA, comentou que este "rover pressurizado será uma contribuição poderosa para a arquitetura global do Artemis, enquanto o Japão e os Estados Unidos trabalham juntos, com parceiros industriais e internacionais, rumo à superfície da Lua e além".

A JAXA será responsável pelo design, fabricação e operação do rover, enquanto a NASA ficará encarregada do lançamento e implantação do veículo na superfície lunar. Espera-se que seja integrado na missão Artemis VII ou posteriores, com uma vida útil estimada de 10 anos.

Este projeto é um grande passo em direção ao estabelecimento de uma presença humana sustentável na Lua. O rover permitirá que os astronautas realizem pesquisas científicas mais profundas e estabeleçam as bases para futuras missões a Marte e além.

Bill Nelson, administrador da NASA, destacou que "a busca pelas estrelas é liderada por nações que exploram o cosmos de forma aberta, em paz e juntas. Isso é verdade para os Estados Unidos e o Japão sob a liderança do Presidente Biden e do Primeiro Ministro Kishida. A América nunca mais caminhará sozinha na Lua".