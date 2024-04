Esta era a última e especial prova de Steve Jobs para assinar um contrato na Apple

Algumas empresas costumam implementar diversos métodos para atrair e recrutar talentos, alguns deles bastante incomuns e que poderiam ser considerados pouco ortodoxos nos dias de hoje. Desde “caças ao tesouro” reais ou virtuais para encontrar candidatos com habilidades específicas para resolver problemas ou com um espírito aventureiro, até a realização de competições ou testes extravagantes para avaliar as habilidades e personalidade dos candidatos.

Claro que esses métodos, que podem ser eficazes para atrair candidatos, devem ser éticos, legais e não discriminatórios. No final do dia, a seleção de pessoal deve ser baseada nas habilidades, experiência e aptidões dos candidatos, além dos métodos "pouco ortodoxos" que são usados para atraí-los.

E uma dessas empresas que podemos destacar é a Apple, cujas entrevistas de emprego não são para qualquer um, pois não se assemelham às entrevistas habituais.

Se não beber, não assine

Steve Jobs, o cofundador da Apple, foi pioneiro em muitas coisas e a forma de contratar talento não foi uma exceção. Sua filosofia era que a entrevista deveria ir além das típicas perguntas e testes, buscando descobrir a essência de cada candidato.

Steve Wozniak, outro co-fundador da Apple, confirmou que Jobs costumava levar os candidatos para conversar em um bar. Essa estratégia visava evitar a formalidade de uma entrevista tradicional e criar um ambiente mais descontraído para conhecer melhor a pessoa.

No entanto, nem todos os candidatos conseguiam passar nesse teste.

Não se tratava de uma simples conversa informal. Jobs se integrava no grupo e observava como o candidato reagia a diferentes situações, mesmo diante de ataques injustos feitos sob pressão.

O objetivo dele era encontrar aqueles que não apenas estivessem dispostos a seguir sua visão, mas também a desafiá-la e melhorá-la. Jobs acreditava que a pior coisa que alguém poderia fazer em uma entrevista de emprego era concordar com ele em tudo.

Este tipo de entrevistas eram focadas principalmente em cargos de alto escalão. O fundador da Apple procurava pessoas capazes de manter a calma e fornecer respostas precisas sob pressão, habilidades essenciais para lidar com imprevistos que surgem em funções de tanta responsabilidade.

Um exercício para encontrar os ‘indicados’

Embora Jobs não fosse conhecido por sua gentileza no trabalho, ele levava muito a sério os processos de seleção. Ele sabia que para o sucesso da empresa era crucial encontrar as pessoas certas e não hesitava em investir tempo e esforço nisso.

Agora, é claro que as entrevistas em um bar não são exclusivas da Apple. Hoje em dia, muitas empresas buscam ir além das formalidades e conhecer seus candidatos em um ambiente mais descontraído.

Num bar, é mais fácil observar os gestos, a forma de tratar o pessoal, a postura e as habilidades sociais do candidato. Jobs acreditava que essas qualidades eram tão importantes quanto a formação ou a experiência.

O trabalho em equipe é fundamental em empresas deste tipo. E ter uma boa comunicação e inteligência emocional é essencial para colaborar de forma eficaz e alcançar os objetivos comuns.

As entrevistas de emprego na Apple não são fáceis, mas com certeza são reveladoras. Procuram descobrir o indivíduo para além das suas habilidades e experiência, apostando naqueles que se encaixem na cultura e na visão da empresa.