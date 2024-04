Elon Musk cobrará pelo uso de X como estratégia para combater os bots: os ‘Likes’ também serão cobrados?

Elon Musk, CEO do X Deadline

O pagamento pelo simples uso da plataforma X finalmente chegará para os novos usuários da rede social. Elon Musk confirma uma pequena taxa para aqueles que criarem novas contas no aplicativo, como medida para combater os bots ou spam que têm proliferado desde que o magnata assumiu como CEO.

Um relatório do site X Daily News, especializado em todas as novidades da plataforma X, afirma que a rede social "pode estar ampliando sua política para cobrar dos novos usuários antes que respondam, curtam ou compartilhem uma publicação".

O próprio Elon Musk respondeu a esta publicação confirmando a iniciativa com uma mensagem dizendo que a cobrança será para novos usuários que queiram escrever postagens em X.

"Infelizmente, uma pequena taxa de acesso para novos usuários é a única maneira de frear o implacável ataque dos bots. A inteligência artificial atual (e as fazendas de trolls) podem facilmente passar pelo 'você é um robô'", disse Elon Musk em sua postagem.

Em princípio, segundo Elon Musk, a cobrança será apenas para escrever posts no X. No entanto, ele não nega que também se estenderá para os ‘likes’ ou salvar posts ou repostar outras mensagens.

Todos teremos que pagar para interagir em X?

O objetivo de Elon Musk é deter o spam e os bots do aplicativo, que se apresentam como novas contas. Portanto, essa assinatura de pagamento seria apenas para aqueles que criarem um novo usuário.

As contas que já estão instaladas no X há anos, até onde se sabe, não terão que pagar nada para poder escrever postagens ou interagir com outros usuários na plataforma digital.

Os novos terão que pagar mensalmente? A ideia do CEO da X é que seja uma taxa por três meses, para verificar se há uma pessoa ou empresa por trás da conta e não um bot. Depois que os servidores da rede social confirmarem que não se trata de um bot, então o serviço voltará a ser gratuito.

“A avalanche de contas falsas também consome o espaço de nomes disponível, resultando na tomada de muitos bons identificadores”, disse Elon Musk sobre a problemática de X.