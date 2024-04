ChatGPT seria perfeito para planejar viagens acadêmicas: estudo revela como a IA faz mágica

Há meses circula uma genuína controvérsia, tanto no âmbito acadêmico quanto no profissional, sobre a validade da existência e uso de plataformas potencializadas por Inteligência Artificial (IA) como Gemini do Google e particularmente ChatGPT da OpenAI. Mas seguindo a ordem natural de todo fenômeno que pode ser abordado sob uma perspectiva científica, chegou o momento de analisar esse evento sob uma perspectiva mais objetiva, qualitativa e quantitativa.

É um fato que ao longo de 2023 e até agora este ano, o ChatGPT tem chamado a atenção de milhões de usuários e internautas ao redor do mundo por sua versatilidade e aparente eficiência. Embora esses sistemas tenham o sério problema de alucinações, que representam um risco latente para a fidelidade das informações no futuro, há algumas tarefas que eles realizam indiscutivelmente bem.

Inteligência Artificial Getty Images (Yuichiro Chino/Getty Images)

Agora, em uma reviravolta completamente surpreendente, surgiu um estudo curioso onde esta plataforma da OpenAI é apresentada como uma aliada inestimável para o planejamento de viagens, trabalhos de campo e até mesmo férias.

Recomendados

Assim, temos agora uma nova e inesperada faceta sobre o uso dessa Inteligência Artificial, que parece ter um dos seus melhores desempenhos ao nos ajudar a nos divertirmos mais, descansar melhor, ou para planejar atividades acadêmicas ou de trabalho otimizando o tempo.

ChatGPT seria a IA perfeita para planejar viagens, trabalhos de campo e até mesmo férias

Um estudo recente, publicado na edição mais recente da revista Innovations in Education and Teaching International (IETI), explorou o potencial do ChatGPT no design de estudos de campo universitários, com resultados que surpreenderam sob o olhar crítico e mordaz de um mecanismo científico-acadêmico contra esse tipo de tecnologia.

Os pesquisadores da Universidade de Portsmouth e da Universidade de Plymouth focaram seu estudo em cursos de biologia marinha, criando um novo curso de campo utilizando o ChatGPT e integrando as atividades planejadas pela IA em um módulo universitário já existente.

Com base nisso, a equipe desenvolveu um guia completo para usar o chatbot e até mesmo conseguiu organizar com sucesso uma viagem de um dia para o Reino Unido, baseando-se exclusivamente nas sugestões do ChatGPT, tendo como elemento central do trabalho de campo uma atividade de limpeza de praias para conscientizar sobre a poluição marinha.

Imagem: York Perry - Composição DALL-E Uma pesquisa do MIT revela que a Inteligência Artificial é mais cara no longo prazo do que contratar humanos

Trata-se de algo relativamente básico e até desajeitado, que qualquer professor médio desse setor acadêmico poderia conceber ou propor, mas chamam a atenção os resultados do estudo, que confirmam que o ChatGPT não só é uma ferramenta eficaz para planejar viagens educacionais, mas também poderia ser utilizada por outras indústrias.

“Se é professor e quer planejar uma aula com 40 crianças, este roteiro gerado pelo ChatGPT pode mudar as regras do jogo”, afirmou o Dr. Reuben Shipway, professor de biologia marinha na Universidade de Plymouth para o EurekaAlert. “Tudo o que uma pessoa precisa fazer é inserir alguns dados básicos, e o modelo de IA poderá projetar um curso ou viagem com base em suas necessidades e requisitos”.

A Shipway assegura que a Inteligência Artificial pode lidar competentemente com várias tarefas, desde estabelecer objetivos de aprendizagem até delinear critérios de avaliação. Para as empresas, usar a tecnologia ChatGPT seria como ter um assistente de planejamento pessoal ao alcance das mãos.

O ChatGPT pode organizar suas viagens e férias

Criar viagens com itinerários que são montados sem esforço ou complicações logísticas, com a facilidade de uma simples conversa, pode parecer um sonho para professores, pesquisadores ou administradores no campo da educação. Mas nem tudo é tão perfeito.

O estudo de fato destaca a facilidade de uso e adaptabilidade deste modelo de IA, mas também reconhece as limitações no que diz respeito ao planejamento de cursos de campo, especialmente no que se refere às avaliações de riscos.

A pesquisa detectou como, em alguns casos, o ChatGPT exagerou as ameaças e riscos ao planejar as viagens de trabalho de campo. Portanto, é necessária a intervenção humana para dimensionar a realidade do contexto. Ainda.

No entanto, apesar dessas limitações, o ChatGPT é uma ferramenta poderosa para planejar viagens de todos os tipos, desde acadêmicas até de descanso. Pode otimizar e agilizar os processos em alguns pontos, mas em outros a intervenção do critério humano é necessária.