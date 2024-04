A Via Láctea nunca mais foi a mesma graças ao mistério de seu halo com estrelas RR Lyrae

Passou um ano desde que vimos, com fascinação, o mais recente mapa estelar da Via Láctea e até hoje continua sendo objeto de fascinação e obsessão igualmente compartilhada. Um exemplo perfeito disso está aqui com os colegas do Xataka, que revisaram os detalhes sobre as estrelas RR Lyrae e um halo em nossa galáxia com base nas descobertas de 2023.

A abordagem nos despertou nostalgia e decidimos refletir sobre os elementos mais relevantes deste mapa cósmico com suas 200 estrelas pulsantes que desencadearam tudo, graças a essa fascinante reviravolta dos acontecimentos, onde uma equipe de pesquisadores da Universidade da Califórnia em Santa Cruz conseguiu desvendar uma fração dos mistérios do halo estelar da Via Láctea.

Vía Láctea NASA

Trata-se de uma região que envolve nossa formação galáctica como um leve véu de estrelas antigas, que sempre estiveram lá, mas que não podíamos dimensionar, ilustrar, ou mesmo conceber, mas que agora, até os dias de hoje, permanece como uma descoberta genuína e sem precedentes.

RR Lyrae: as estrelas-chave da Via Láctea

A publicação original dessas descobertas foi feita pela própria Universidade da Califórnia em Santa Cruz em janeiro de 2023, detalhando cada aspecto de sua pesquisa, baseada na análise de 200 estrelas variáveis conhecidas como RR Lyrae, que ampliou significativamente nossa compreensão da estrutura e composição de nossa galáxia.

As estrelas RR Lyrae de certa forma funcionam como uma espécie de faróis cósmicos pulsantes, que possuem um brilho constante e previsível, calculável e projetável, o que as torna ferramentas ideais para medir distâncias galácticas. Assim, os cientistas, ao analisar as variações no brilho dessas estrelas, puderam determinar com precisão sua localização dentro do imenso halo da Via Láctea.

Mas os dados acabaram por revelar as distâncias reais a que cada uma se encontrava, sendo muito maiores do que o previsto anteriormente, expandindo assim os limites conhecidos do halo galáctico. Para então chegar a este mapa sobre nossa casa:

Imagen: WIRED | Las estrellas RR Lyrae forman uno de los espectáculos visuales más llamativos de la Vía Láctea con su halo.

A estrela RR Lyrae mais distante encontrada neste estudo está localizada a uma incrível distância de um milhão de anos-luz do centro da Via Láctea, aproximadamente a metade do caminho em direção à nossa galáxia vizinha, Andrômeda.

Portanto, esta descoberta redefine a amplitude do halo, revelando que é 50% maior do que se pensava anteriormente, estendendo-se até 320 kiloparsecs, o que equivale a aproximadamente um milhão de anos-luz a partir do centro galáctico.

Somos minúsculos no imenso mapa da Via Láctea

Esta descoberta não só redefine a forma e o tamanho da Via Láctea, mas também tem importantes implicações para nossa compreensão de nosso lugar no universo e até mesmo poderia ser um fator de apoio para o desenvolvimento de teorias sobre a matéria escura. Essa substância misteriosa e invisível que compõe a maior parte da massa não observável da galáxia.

Uma vez que o halo em questão seria dominado por esta matéria, o estudo, publicado na revista Astrophysical Journal Letters, há mais de um ano, já se estabeleceu como um marco significativo em nossa compreensão da estrutura e composição da Via Láctea.

Há muito a ser descoberto em nossa galáxia e sobre o papel da matéria escura, mas este mapa redimensionado graças às estrelas RR Lyrae foi um avanço importante.