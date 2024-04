WhatsApp se veste de azul no iPhone: confira todos os detalhes da última atualização

Com o passar dos anos, o aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp tornou-se essencial em qualquer smartphone. Sua capacidade de enviar mensagens de texto, imagens, vídeos e fazer chamadas de voz e vídeo são características que outros aplicativos tentaram imitar, mas não superar. E para os usuários de iPhone, existem algumas funções que diferenciam ainda mais o WhatsApp do restante, como sua integração com a Siri e a opção de usar o aplicativo no Apple Watch. E agora, o aplicativo da Meta surpreendeu seus usuários com uma reviravolta nostálgica: uma mudança de cor em sua última atualização.

Como estão lendo. Trata-se de uma atualização registrada há alguns dias na App Store para iOS 17 e que muda para azul os tons do WhatsApp, como era em versões anteriores do aplicativo.

Agora o WhatsApp será azul no iPhone

Esta nova atualização se tornou viral por alterar a cor do aplicativo icônico, bem como por introduzir novas funcionalidades no aplicativo para dispositivos iOS.

Assim, na nova versão 24.7.79, o WhatsApp decidiu mudar a cor principal de sua interface do usuário em áreas como Conversas, Canais e Estados, revertendo o verde introduzido no início de 2024 e trazendo de volta o azul. Além disso, as cores das notificações e das ferramentas do aplicativo agora apresentam azul e vermelho na parte inferior da tela.

Por sua vez, a atualização traz melhorias na funcionalidade das mensagens, agora apresentadas em um tom verde-azulado, tanto para textos quanto para áudios. E quanto ao Android? Até o momento, não foram relatadas mudanças semelhantes.

É importante mencionar que, entre outras novidades destacadas, o WhatsApp incorporou a capacidade de gravar e enviar mensagens de vídeo instantaneamente, bem como opções para retroceder e avançar rapidamente vídeos dentro das conversas. E, em termos de segurança e funcionalidade adicional, o WhatsApp incluiu a capacidade de silenciar chamadas de números desconhecidos e proteger o endereço IP durante as chamadas para evitar fraudes.