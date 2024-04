Você tem? Estes são os telefones Samsung compatíveis com Galaxy AI

Galaxy AI é a grande novidade que chegou à Samsung desde o lançamento do Galaxy S24, que trouxe uma série de ferramentas baseadas em inteligência artificial para melhorar a experiência dos usuários e colocou este modelo no topo da categoria de smartphones de alta gama.

E há muito pouco tempo, a marca coreana anunciou que essas novas funções impulsionadas por inteligência artificial (IA) chegariam a mais modelos. Essas funções incluem:

Edição de imagens: Melhore suas fotos com ferramentas de edição inteligentes.

Melhore suas fotos com ferramentas de edição inteligentes. Transcrição de áudio: Converta seus áudios em texto de forma rápida e precisa.

Converta seus áudios em texto de forma rápida e precisa. Resumo de textos: Obtenha resumos rápidos de artigos longos ou documentos.

Obtenha resumos rápidos de artigos longos ou documentos. Pesquisa de informações no Google através de fotos: Encontre informações a partir de imagens.

Encontre informações a partir de imagens. Tradução de chamadas em tempo real: Comunique-se sem barreiras de idioma em chamadas telefônicas.

De todas essas, a tradução de chamadas é uma das características mais destacadas do Galaxy AI. Esta função não se limita ao inglês, mas agora é compatível com vários idiomas e suas variantes regionais. Atualmente, oferece suporte para mais de 13 idiomas, incluindo:

Recomendados

Inglês

Francês

Alemão

Hindi

Italiano

Japonês

Coreano

Polonês

Português (Brasil)

Chino

Tailandês

Vietnamita

Espanhol (variantes regionais)

A Samsung planeja adicionar quatro idiomas adicionais até o final deste ano, com o objetivo de democratizar a IA móvel e permitir que mais usuários superem as barreiras linguísticas.

Quais dispositivos Samsung são compatíveis com o Galaxy AI?

A tecnologia Galaxy AI foi introduzida em janeiro de 2023 com o lançamento da linha de smartphones Galaxy S24, mas não se limita exclusivamente a esses dispositivos. Atualmente, os modelos compatíveis incluem:

Série Galaxy S24

Série Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Tab S9

A Samsung planeja expandir a lista de dispositivos compatíveis no futuro. Espera-se que a linha Galaxy S22 e os telefones dobráveis Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 também sejam compatíveis.

As funções do Galaxy AI serão gratuitas?

Sim, as funções do Galaxy AI serão gratuitas até o final de 2025 em dispositivos compatíveis. A partir de então, a Samsung ainda não confirmou se as funções serão pagas ou não.

A Samsung explorou opções para uma futura política de monetização que poderia incluir um modelo de assinatura para recursos avançados de IA. No entanto, essa medida ainda está em fase de teste e não foi confirmado que será implementada globalmente.

Em última análise, a Galaxy AI da Samsung oferece uma variedade de funções úteis impulsionadas por IA que podem facilitar a vida dos usuários. A tradução de chamadas em tempo real é especialmente destacada, pois permite que as pessoas se comuniquem sem barreiras de idioma.

Fica por ver se as funções continuarão sendo gratuitas a longo prazo, mas por enquanto, são uma valiosa adição aos smartphones Samsung.