Você ainda joga com seu PS1 ou PS2? Agora você pode fazer isso com controles sem fio

Os controles sem fio revolucionaram a forma de jogar, oferecendo uma experiência sem amarras e cheia de vantagens: Desde jogar onde quiser, seja no sofá, na cama ou até mesmo em outro quarto, sem restrições de distância, até serem mais leves e ergonômicos do que os modelos com fio, o que permite jogar por mais tempo sem desconforto.

Além disso, muitas vezes o mesmo controle pode ser usado em várias plataformas, incluindo consoles, PC e até mesmo dispositivos móveis. A conectividade Bluetooth ou RF permite que você o conecte a diferentes dispositivos sem a necessidade de adaptadores adicionais.

Por isso, para os jogadores ao redor do mundo que gostam de seus consoles retro e jogos clássicos, o adaptador Bluetooth para PSX e PS2 da 8BitDo pode combinar o melhor da nostalgia e do conforto atual oferecido por esse tipo de controle.

Recomendados

Agora você pode jogar no seu PS1 e PS2 com controles sem fio

Este dispositivo permite que você use controles sem fio modernos em seus consoles retrô, como se fosse um controle original. Dessa forma, você pode jogar Metal Gear Solid com um controle do Xbox Series X ou Final Fantasy VII com um DualSense do PS5.

O adaptador é compatível com uma ampla variedade de controles: PS4, PS5, Xbox One, Switch Pro, controles oficiais da 8BitDo e até mesmo alguns modelos genéricos. Além disso, incorpora a tecnologia de vibração, para que você possa sentir cada golpe e explosão em suas mãos como se estivesse jogando em um console moderno.

Outra vantagem deste adaptador é que permite jogar a uma distância segura da televisão sem precisar ficar preso ao cabo original.

O produto é compatível com o Windows 10 e versões posteriores para atualização do seu software. A única desvantagem é que não suporta controles do PlayStation 3, mesmo que sejam sem fio.

No entanto, considerando que os controles do PS4 e PS5 são superiores aos do PS3, isso não deveria ser um grande inconveniente.

Além disso, o adaptador tem um preço muito acessível, menos de 25€ na Amazon com envio Prime em um dia e uma avaliação de 4,8 de 5 por parte dos usuários.

Se você é um amante de jogos retro e quer desfrutar dos seus clássicos favoritos com conforto e tecnologia atual, este adaptador Bluetooth da 8BitDo é uma opção perfeita para você.