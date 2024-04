Um jogo do Nintendo Switch permitirá recuperar arquivos perdidos

A reação de milhares de usuários da Nintendo que perderam seus arquivos, com o encerramento do online dos consoles 3DS e Wii U, gerou uma resposta ao menos com um videogame que continua lançando seus títulos para Nintendo Switch.

Trata-se das pessoas de Chicken Wiggle, que segundo a análise da Nintenderos, os usuários do Nintendo Switch terão todos os níveis disponíveis para jogar em Hatch Tales. A informação veio do próprio chefe da Atooi, que oferece este presente de "desfrutar da campanha principal do jogo, estrelada por uma galinha e uma minhoca em uma aventura de plataformas para resgatar seus amigos de uma bruxa malvada", informou o meio citado.

É apenas a iniciativa de um único videogame entre centenas que foram perdidos nos arquivos após o fechamento das plataformas online dos antigos consoles da Nintendo.

E embora o fechamento dos serviços online sem a possibilidade de recuperar os jogos salvos gere certa irritação, não podemos culpar a Nintendo. É preciso dizer que a empresa de videogames deu bastante tempo aos seus usuários para fazerem backup dos arquivos que tinham nos consoles 3DS e Wii U. Desde fevereiro de 2022, eles anunciaram que fechariam o serviço online (as lojas virtuais desses dispositivos) em 2023.

O encerramento, na verdade, foi estendido, pois o bloqueio final foi colocado em 8 de abril de 2024, quando deram por encerrada a era de dois de seus consoles mais queridos. A empresa japonesa desconectou os servidores online de ambas as plataformas, encerrando a possibilidade de jogar online e acessar outras funções que exigem uma conexão com a internet.

Em segundo lugar, a empresa por trás da franquia Super Mario Bros. utilizou suas redes sociais oficiais, como X (anteriormente Twitter), para comunicar o fim dos serviços online em ambos os sistemas com uma breve mensagem: “O serviço de jogo online para o software do Nintendo 3DS e Wii U foi encerrado... Muito obrigado pelo seu apoio de longo prazo”.