Super alimentos: o que a ciência diz sobre esses avançados produtos alimentícios

Superfoods ou superalimentos. O nome parece tirado de um filme de ficção científica. Mas, de acordo com a ciência, o poder dos superalimentos é fascinante. Uma vez que esses superalimentos concentram um alto valor nutricional devido ao seu perfil de micronutrientes, vitaminas e fitoquímicos com efeito antioxidante e anti-inflamatório que, mesmo em concentrações muito pequenas, proporcionam múltiplos benefícios e virtudes para a saúde de quem os consome.

Quando decide incorporar este tipo de alimentos em sua vida, você enche seu corpo de energia e vitalidade em prol da saúde e do bem-estar geral, com o potencial para combater o estresse oxidativo e o envelhecimento celular, ajudando a regular processos inflamatórios, promovendo um funcionamento ideal do seu sistema imunológico e beneficiando processos naturais de desintoxicação e digestão, enquanto fornece nutrição a cada uma de suas células.

Como são compostos os superalimentos?

Geralmente, trata-se de alimentos saudáveis e nutritivos, sem aditivos químicos ou ingredientes desconhecidos, para ajudar as pessoas a alcançar seus objetivos de estilo de vida saudável. Este é o caso da Zoma, uma opção que chegou recentemente ao Chile. A marca é inspirada na palavra "soma", que significa o elixir da imortalidade no hinduísmo. A variedade de opções oferecidas ajuda a melhorar a qualidade de vida, promovendo ao mesmo tempo a combinação com uma nutrição saudável e equilibrada.

"Nossa marca oferece uma variedade de produtos de alta qualidade, em uma gama de 5 sabores diferentes e em embalagem Doypack, os consumidores de nossos superalimentos podem desfrutar de uma contribuição positiva para sua nutrição mesmo em seus dias mais agitados", comentam da Zoma. Vale ressaltar que este lançamento de marca está em parceria com a Adagio Teas.

De onde obter esses super nutrientes?

Na mesma página da Zoma, seus especialistas elaboraram uma lista com as fontes de nutrientes em superalimentos. Existem alimentos conhecidos popularmente, mas também alguns mais exóticos. Entre os seus "superfoods favoritos", destacam-se:

- Ashwagandha: uma das ervas mais poderosas na medicina ayurvédica, favorece a capacidade do corpo de se adaptar ao estresse, fortalece o sistema imunológico, aumenta a vitalidade, alivia o estresse e estimula a função cerebral e cognitiva.

- Baobab: fonte de antioxidantes, polifenóis, eletrólitos e fibras. Além disso, contém cálcio, magnésio, vitaminas A, C e B. Favorece o sistema imunológico e ajuda a combater os efeitos dos radicais livres.

- Grama de Cevada/Hierba de cevada: limpa, desintoxica, concedendo ao corpo nutrientes de alto poder antioxidante através de minerais como magnésio, cálcio, potássio, enxofre, flúor, silício, zinco, manganês, vitaminas B, C, E e betacaroteno. Pode fornecer uma grande quantidade de enzimas que favorecem a digestão e o metabolismo.

- Cacau: poderosa fonte de antioxidantes flavonoides, magnésio e triptofano. Este último é um aminoácido essencial para a formação de serotonina, o neurotransmissor responsável por regular nosso estado de espírito.

- Calafate: Originário das florestas chilenas, é considerado um excelente antioxidante natural que protege o organismo do envelhecimento celular e de doenças inflamatórias e degenerativas. É uma poderosa fonte de minerais, vitaminas C e E que favorecem o embelezamento da pele, fortalecimento das unhas e cabelo.

- Camu-Camu: fruta nativa da Amazônia, é o alimento que contém as mais altas concentrações de vitamina C no planeta (50 vezes mais que a laranja). Fortalece as defesas do organismo, tem propriedades antidepressivas e regula o sistema nervoso.

- Clorela: possui propriedades altamente antioxidantes e anti-inflamatórias. Facilita a digestão e reduz desconfortos associados a uma má digestão.

- Cranberry: Fonte natural de antioxidantes por ser rico em flavonoides e polifenóis que promovem a saúde anti-inflamatória. Além disso, possui poder antibacteriano e diurético.

- Goji: fonte natural de antioxidantes, vitamina C e vitaminas do complexo B, betacarotenos, zinco e selênio. Graças ao seu poder anti-inflamatório, diminui dores corporais e otimiza a função do sistema imunológico.

- Cânhamo: também conhecidas como sementes de cânhamo, são consideradas uma excelente fonte de proteína vegetal de ótima digestão. É composta por aminoácidos, fibras e minerais como magnésio, ferro e zinco, além de gorduras saudáveis.

- Gengibre: possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, favorece a digestão, alivia as náuseas, otimiza o metabolismo, promove a saúde da microbiota e o equilíbrio dos líquidos corporais.

- Linhaça Dourada: fonte completa de fibra que ajuda a regularizar o trânsito intestinal, proteínas e a maior quantidade de ácidos graxos ômega-3 disponíveis em forma vegetal. Seus nutrientes mantêm um estado ótimo de saúde anti-inflamatória.

- Matcha: potente fonte de antioxidantes e fitonutrientes capazes de estimular a mente e relaxar o corpo, fortalece o sistema imunológico, regula os níveis de açúcar no sangue e favorece o controle da saciedade.

- Noni: originário da Ásia, contém aminoácidos essenciais, blocos estruturais dos tecidos corporais, antioxidantes, fitoquímicos, polissacarídeos e flavonoides que promovem a saúde geral. Inibe a ação de radicais livres, protegendo as células do envelhecimento e dano oxidativo.

- Sacha Inchi: uma das poucas fontes de proteína de origem vegetal com disponibilidade completa de aminoácidos essenciais, que auxiliam na recuperação do treinamento, apoiam o crescimento muscular e otimizam o metabolismo. Possui uma textura suave com sabor a noz e é de fácil digestão.

- Rosa Mosqueta: rica em vitamina C e antioxidantes. Ajuda a estimular e reconstituir a pele, fortalece a imunidade, previne o envelhecimento precoce e regula processos inflamatórios.

- Curcuma: alto potencial anti-inflamatório e antioxidante, rica em ferro, potássio, magnésio, vitamina B6 e curcumina.

- Wheatgrass ou suco de grama de trigo: provém do suco desidratado, rico em energia que favorece processos naturais de desintoxicação, limpando, nutrindo e curando o organismo de forma natural. Rico em clorofila, que é uma das maiores fontes de antioxidantes vegetais, vitaminas do complexo B, C, E e K, betacarotenos e minerais.

Sem dúvida, a riqueza e concentração de nutrientes presentes nos superalimentos os tornam alimentos funcionais com a capacidade de nutrir o corpo, corrigir desequilíbrios internos e nos fazer sentir bem de dentro para fora. Zoma oferece diferentes versões, adaptáveis a cada necessidade e enriquecidos com muitos dos nossos superalimentos preferidos, mencionados anteriormente.

No entanto, é importante ter em mente que, embora os superalimentos possam ser de grande benefício para quem os consome, não são uma solução mágica ou única para prevenir ou tratar problemas de saúde. Portanto, se deseja usá-los para tratar alguma condição de saúde específica, sugerimos que consulte o seu médico de família.