SpaceHopper: o robô saltitante que explorará os asteroides do futuro

No vasto universo, existem coisas que nos obsediam aqui no planeta Terra a um grau tão peculiar como quase mórbido. Temos o caso da nossa fixação pelo momento em que o Sol se tornará uma anã branca para eliminar tudo o que habita o atual Sistema Solar. Mas nesta galeria de coisas das quais não podemos nos livrar, também estão os asteroides, esses objetos celestes que orbitam ao redor do Sol e que podem conter minerais valiosos úteis para estudar. No entanto, estudá-los é bastante complexo. É aqui que entra em cena o robô SpaceHopper.

Explorar asteroides representa um desafio quase tão grande quanto detonar uma bomba neles para evitar que colidam com nosso planeta. Tudo por um fator em particular: a baixa gravidade desses corpos celestes. Mas é exatamente aqui que o SpaceHopper se destaca como uma pequena maravilha tecnológica.

Trata-se de um robô explorador de três patas, semelhante a uma aranha, mas projetado para saltar sobre a superfície de asteroides e luas sem muitas complicações, mesmo que haja pouca gravidade no ambiente. Hoje vamos conhecer em detalhes como ele funciona.

SpaceHopper é um robô saltador para cenários de gravidade zero

Nascido há dois anos e meio como um projeto de pesquisa estudantil na Universidade ETH Zurich, o SpaceHopper evoluiu de um mero sonho acadêmico para uma realidade tangível que tem um futuro promissor na indústria da exploração espacial. De fato, recentemente, os pesquisadores testaram este robô saltador em um ambiente simulado de gravidade zero durante um voo parabólico da Agência Espacial Europeia, marcando um marco importante em seu desenvolvimento.

Conforme relatado pela WIRED, o design exclusivo do SpaceHopper o diferencia dos robôs exploradores tradicionais, graças ao seu corpo triangular, com uma perna articulada em cada canto, que nos lembra uma aranha, mas essa distribuição permite que ele realize saltos controlados e precisos:

"Os pesquisadores afirmaram em um comunicado obtido pelo Space.com que acredita-se que os asteroides contenham valiosos recursos minerais que poderiam ser úteis para a humanidade no futuro. "A exploração desses corpos também poderia nos fornecer informações sobre a formação do nosso universo."

Cada perna do SpaceHopper tem um joelho e uma articulação do quadril, o que lhe proporciona a flexibilidade necessária para impulsionar-se a partir de uma superfície, chutar para avançar e aterrar com precisão em uma área designada.

No entanto, explorar esses mundos em miniatura não é tarefa fácil devido à baixa gravidade, quase inexistente em alguns casos, que dificulta o movimento tradicional das espaçonaves.

É por isso que o SpaceHopper pula. Seus pequenos saltos permitem que ele se mova tanto para cima quanto para os lados, adaptando-se às condições únicas desses ambientes gravitacionais.

O que vem a seguir para o SpaceHopper?

Imagend: ETHZ Zurich| SpaceHopper

O recente voo parabólico deu aos pesquisadores a oportunidade de simular as condições de baixa gravidade que o SpaceHopper enfrentaria em uma missão real. Um vídeo do voo mostra o robô chutando cada uma de suas três pernas em movimentos coordenados, mantendo seu equilíbrio durante os períodos de gravidade zero, que ocorreram cerca de 30 vezes durante o voo, cada um com duração entre 20 e 25 segundos.

"Os experimentos foram um grande sucesso", declararam os investigadores. "Conseguimos demonstrar que o robô pode usar suas patas para se reposicionar e saltar em uma direção específica. No geral, foi uma conquista fantástica".

SpaceHopper representa um avanço significativo na exploração espacial, abrindo a porta para a conquista de mundos celestiais antes inacessíveis. Seus saltos em gravidade zero podem revelar os segredos dos asteroides e luas, impulsionando nosso conhecimento do universo e, talvez no futuro, fornecendo recursos valiosos para a humanidade.