O truque para ler as mensagens excluídas no WhatsApp

A opção de apagar mensagens no WhatsApp é uma das mais polarizadas entre os usuários (Pexels / Pixabay)

Uma das opções no WhatsApp que mais dividiu os usuários desde que o Meta a implementou dentro do aplicativo é a que permite excluir uma mensagem para todos em uma conversa.

Se nós é que apagamos por qualquer motivo, a função parece uma maravilha. No entanto, quando é outro contato que apaga antes de lermos, não parece tanto.

Até agora, o aplicativo de mensagens não oferece nenhuma função oficial para poder ver essas mensagens efêmeras, mas há uma alternativa que permite recuperar qualquer coisa apagada em um chat.

Recomendados

Como visualizar as mensagens apagadas no WhatsApp?

O truque para acessar essas informações é alcançado com WAMR (WhatsApp Messenger Restore), um aplicativo que ganhou notoriedade porque recupera mensagens deletadas no WhatsApp.

WAMR utiliza o sistema de notificações do aplicativo Meta para acessar as trocas nas conversas (sejam elas de texto, imagens ou adesivos) antes que possam ser apagadas.

Se um contato enviar uma mensagem e depois excluí-la, o programa já a detectou e armazenou uma cópia dela para permitir que o usuário possa vê-la mesmo que não apareça mais na conversa original.

O aplicativo permite que seus usuários recuperem mensagens excluídas do WhatsApp (WAMR / Google Play Store)

Como usar o WAMR em um dispositivo Android?

As pessoas que possuem um dispositivo com sistema operacional Android e desejam usar este software só precisam seguir alguns passos simples para começar. Abaixo, apresentamos:

Ir para a Google Play Store do seu telefone ou tablet Procure por WAMR: Recuperar mensagens! no mecanismo de busca Baixar o aplicativo (até agora, possui mais de 50 milhões de downloads)

Assim que a descarga e a instalação forem concluídas, você poderá aproveitar o poder do WAMR para ver as mensagens apagadas. Dentro do app, basta seguir suas instruções e você encontrará mais funções.

Claro, por ser um aplicativo de terceiros, pode ter suas limitações e riscos. Alguns deles exigem permissões que comprometem a privacidade, então é importante proceder com cautela.