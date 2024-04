O tráfico do Pornhub foi afetado pelo eclipse solar total de abril: o que os usuários estavam buscando?

Por ser um evento incomum, um eclipse total do Sol provoca comportamentos pouco comuns na Terra. Por instinto, os pássaros foram dormir e quatro minutos depois voltaram. A ciência observa atentamente alguns aspectos da Lua, a estrela central e o espaço. Enquanto a internet também se enche de reações em sites e redes sociais. Mas a realidade é que poucos esperavam que o Pornhub fosse aumentar certas buscas durante o evento espacial.

O famoso site de conteúdo para adultos publica dados sobre o comportamento de seus usuários em sua página web. A plataforma informou que nos locais onde ocorreu o eclipse, o tráfego caiu consideravelmente em comparação com as regiões onde não houve conjunção visível entre o Sol e a Lua.

No entanto, apesar de haver menos pessoas procurando pornografia, aqueles que permaneceram na página registraram buscas que relacionavam eventos sexuais com o eclipse.

"O eclipse estava na mente de todos", diz o Pornhub como uma espécie de ironia. Esta frase confirma o que temos vindo a dizer. Nas regiões dos Estados Unidos onde houve eclipse, as pesquisas caíram até 68%. Mas os estatísticos do site de conteúdo para adultos revisaram as pesquisas daquele 8 de abril e encontraram aumentos nos seguintes temas.

"‘Eclipse’ experimentou o maior aumento, seguido de ‘eclipse solar’ e depois ‘eclipse sexual’. Depois disso, os espectadores ficaram um pouco mais criativos com suas buscas, tentando ‘eclipse mi #0$%’, ‘eclipse de bruxa’ e ‘óculos de eclipse’."

E embora o tráfego do site tenha caído, as pesquisas sobre o eclipse "aumentaram".

“Antes do evento, as buscas relacionadas ao eclipse começaram a ganhar força alguns dias antes de 8 de abril. Mas no dia do eclipse, as buscas dispararam para um aumento imenso de +6.801%, conforme relatado pelo Pornhub.”