O sonho de todos: Bill Gates prevê que a jornada de trabalho se reduzirá para três dias semanais graças à IA

A situação parece irreversível: a inteligência artificial vai substituir as pessoas que têm empregos automatizados. Bill Gates, Sam Altman e todos os especialistas que acompanharam de perto os avanços dessa tecnologia afirmam isso, ao mesmo tempo que expressam que não devemos ter medo, pois será uma ferramenta benéfica para os seres humanos.

As primeiras repercussões positivas serão vistas no campo de trabalho. O próprio Bill Gates disse em um episódio de seu podcast, Unconfuse Me, no qual convidou Sam Altman, CEO da OpenAI, empresa criadora do ChatGPT.

De acordo com uma resenha da Computer Hoy, Bill Gates disse a Altman que inicialmente não confiava nos chatbots com inteligência artificial, como os desenvolvidos pela OpenAI. “Eu estava preocupado que ferramentas poderosas estivessem nas mãos dos caras maus e não dos bons”.

No entanto, ao ver como a tecnologia está avançando, Gates viu o potencial de como a ferramenta de inteligência artificial pode adicionar coisas positivas em tantos setores.

Um deles é o setor trabalhista. O mesmo magnata norte-americano afirma ter em mente uma jornada de trabalho de três dias, com sistemas de inteligência artificial realizando atividades automáticas e pessoas supervisionando e resolvendo incidentes que a IA não consegue alcançar.

"A inteligência artificial ocuparia cargos essenciais com o objetivo de agilizar as tarefas mais complexas. Sou a favor de que os funcionários sejam eficientes em seu dia de trabalho, não de que cumpram um horário rígido", disse Bill Gates.

Segundo o magnata, a automação de tarefas repetitivas por meio da IA liberará tempo, permitindo que as pessoas se concentrem em atividades mais significativas e criativas.

Essa transformação, segundo ele, levaria a uma reavaliação do propósito do trabalho, afastando-nos da noção de que a vida gira em torno de longas horas de trabalho.

Na sua visão, uma semana de trabalho mais curta pode ser possível e poderia ser a chave para ser mais feliz, com um foco na produtividade e nos resultados em vez de pensar nas horas trabalhadas.

Não devemos pensar que "o propósito da vida é trabalhar", como disse Bill Gates.