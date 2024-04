O Meta diz que os usuários do Messenger podem compartilhar fotos em HD

A confusão tomou conta de todos que cobrem a fonte de tecnologia há anos. As pessoas da Meta fizeram um anúncio informando que agora é possível compartilhar fotos em HD através do seu serviço de mensagens, o Facebook Messenger. O que há de estranho nisso? Em 2017, eles haviam revelado que era possível enviar imagens em 4K através da plataforma.

Os colegas do The Verge esclareceram de certa forma o assunto, pois entraram em contato com o Meta para que explicasse o verdadeiro motivo do anúncio e isso foi o que disseram sobre o Facebook Messenger.

Liz Sweeney, representante da equipe de comunicações do Facebook Messenger, enviou um e-mail ao veículo citado no qual disse o seguinte: "As fotos compartilhadas em 4K (especificamente, 4096 x 4096 pixels por polegada) eram mais comprimidas anteriormente, e sua aparência dependia das condições de rede tanto do remetente quanto do destinatário. Agora elas não serão tão comprimidas e os usuários terão um novo botão 'HD' que permitirá compartilhar em 4K. E se você não tocar no botão, as fotos serão compartilhadas em 2K", explicaram.

Outro dos anúncios recentes importantes é que agora os usuários que utilizam o serviço de mensagens poderão compartilhar até 100 MB, um aumento bastante considerável em comparação aos 25 MB anteriores.

Além disso, essa nova capacidade vem com uma nova função que permitirá aos usuários compartilhar álbuns completos do Facebook através do Messenger. Na verdade, a função é tão prática que você pode criar o álbum enquanto compartilha.

Você seleciona uma a uma as fotos e o próprio aplicativo lhe dará a opção de enviá-las individualmente ou em grupo, criando um novo álbum. O Messenger do Facebook continua sendo uma ótima alternativa para aqueles que mantêm o hábito de conversar nesta pioneira rede social.