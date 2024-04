O fim da Terra e do Sistema Solar é projetado em um estudo científico

Goste ou não da ideia, nosso Sol, o eixo do Sistema planetário que governa nosso planeta, tem um destino marcado: tornar-se uma anã branca, em um fenômeno de proporções quase inconcebíveis que acabaria arrasando tudo ao seu redor, o que significaria também o fim da Terra e, com isso, de toda a vida aqui. Esse processo, analisado pela NASA e diversas instituições, podemos dizer que ainda está distante, faltando cerca de 5 bilhões de anos para acontecer.

Mas ainda assim, não deixa de ser aterrorizante a perspectiva de que, com nosso conhecimento acumulado de ciência, finalmente podemos conceber, pelo menos em teoria, qual seria o verdadeiro fim de todos os tempos: O momento em que a humanidade e praticamente tudo no Sistema Solar deixariam de existir para sempre.

Sistema Solar O Sol se tornará uma anã branca

A mera ideia deste cenário cataclísmico de proporções interplanetárias já é perturbadora, mas a realidade é que a comunidade científica também tem encontrado nuances e facetas que deram forma e profundidade a esse momento do futuro em que tudo será aniquilado.

Às vezes, a ciência pode projetar verdadeiras imagens de pesadelo que colocam em perspectiva a pequenez de nosso planeta no grande mapa do cosmos.

O fim da Terra por culpa de uma anã branca

Um novo estudo da Real Sociedade Astronômica nos revela uma série de detalhes assustadores sobre o futuro do nosso Sistema Solar e a possibilidade de a Terra ser devorada pelo seu próprio sol. A pesquisa, publicada na íntegra na edição mais recente do Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), prevê como será o momento em que o Sol se tornará uma anã branca.

Esta crônica do fim de tudo seria uma das mais precisas registradas até agora. Onde, em uma primeira etapa, os planetas interiores, Mercúrio e Vênus, serão engolidos pelo Sol em sua fase de gigante vermelha. Enquanto a Terra, por outro lado, poderia ter um destino menos dramático, mas não mais agradável. Pois se nosso planeta conseguir evitar sua sucção, acabará perdendo sua atmosfera e oceanos, tornando-se um deserto totalmente hostil e inabitável.

Na verdade, a pesquisa chega ao ponto de projetar o que aconteceria com as luas de Júpiter, onde algumas delas poderiam ser arrancadas de suas órbitas e trituradas pela gravidade do Sol agonizante. Em qualquer cenário possível, seria um cataclismo de proporções enormes, quase impossíveis de imaginar. Mas esses homens da ciência conseguiram fazê-lo de uma maneira até certo ponto lógica.

Como os cientistas projetaram o fim da Terra

Anã branca DR MARK GARLICK/THE UNIVERSITY OF WARWICK (Sebastian Carrasco)

Para chegar a essas previsões, os astrofísicos estudaram vários sistemas planetários semelhantes ao nosso e observaram o comportamento das anãs brancas neles, com especial ênfase nas estrelas que esgotaram seu combustível nuclear para iniciar o longo e violento processo de se tornarem anãs brancas.

Os pesquisadores analisaram os trânsitos de três anãs brancas diferentes, ZTF J0328−1219, ZTF J0923+4236 e WD 1145+017, e descobriram que, de forma geral, nos três casos, seu comportamento era caótico e imprevisível. No entanto, a terceira da lista se tornou até mesmo uma surpresa, pois foi detectada evidência de um evento catastrófico que ocorreu há pouco menos de uma década.

Embora o Sol ainda tenha bilhões de anos de vida pela frente, o estudo deixa claro que o futuro do nosso Sistema Solar é irreversivelmente violento quando chegar ao fim.

Trata-se de uma açougue em toda a extensão, com asteroides, luas e planetas destruídos e transformados em pó pela força gravitacional de um Sol que lhes deu vida e que agora seria o principal detonador de sua aniquilação.

A Terra poderia sobreviver à fase de gigante vermelha, mas a um custo muito alto, onde todos os seres vivos que habitam o planeta não terão um final feliz.