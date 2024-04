Novo no WhatsApp: truque para enviar mensagens sem salvar o número de contato

O WhatsApp foi lançado há 15 anos e desde então tem evoluído para se tornar o popular aplicativo de mensagens instantâneas que é hoje. Quando foi lançado, suas funções mais básicas eram apenas enviar mensagens para outras pessoas pela internet. Mas rapidamente expandiu suas funcionalidades e, em 2011, introduziu o envio de mensagens em grupo, por exemplo. Em 2015, houve outro marco; a adição de mensagens de voz, e um ano depois veio a adição de chamadas de vídeo e criptografia de ponta a ponta, garantindo confidencialidade nas conversas. Este ano de 2024 trouxe diferentes atualizações, incluindo uma nova interface, chamadas de vídeo em grupo e a possibilidade de sair dos grupos de chat sem notificar todos os membros.

Também foi habilitada a função de mensagens com capacidade de desaparecer automaticamente e a opção de enviar mensagens para contatos que não necessariamente estão salvos no telefone. Como? Aqui explicamos para você.

Evite espiões: truque para ativar o modo 24 horas no WhatsApp WhatsApp tem uma nova ferramenta para evitar espiões (Foto: Unsplash)

Como enviar mensagens no WhatsApp sem salvar o contato?

Até 2020, estimava-se que o WhatsApp contava com mais de 2 bilhões de usuários globalmente, tornando qualquer novidade ou atualização rapidamente importante e popular. Neste caso, estamos falando de dicas para se comunicar sem a necessidade de adicionar contatos à agenda, uma mudança útil que elimina a necessidade de sobrecarregar seu telefone com contatos com os quais você provavelmente não irá mais se comunicar.

Vale ressaltar que essa função não é tão nova. Anteriormente, era possível alcançá-la, mas através de um hack mais escondido; usando uma URL específica em um navegador. No entanto, Meta, a empresa-mãe do WhatsApp, assim como do Facebook, Instagram e Threads, liderada por Mark Zuckerberg, quis assumir essa necessidade tanto para usuários de Android quanto de iPhone e assim simplificar o processo.

Para iniciar um chat com um contato não salvo, basta acessar o WhatsApp e tocar no ícone ‘Nova mensagem’. Em seguida, você deve inserir o número de telefone desejado, incluindo o prefixo nacional correspondente, como ‘+55′ no Brasil.

Uma vez pronto, o aplicativo de mensagens mostrará que o número não está salvo na agenda, mas oferecerá a opção de iniciar um chat através do botão ‘Bate-papo’. Assim, abre um chat e pronto: já pode enviar mensagens sem salvar o contato.

Outra forma de acessar essa opção é compartilhando o número de telefone junto com o prefixo em qualquer bate-papo. Pode ser em um chat consigo mesmo ou com alguém de confiança, basta enviar e ao clicar nele aparecerão as opções de copiar o número de telefone e conversar.

Assim, esta atualização é mais um passo em direção a uma melhor usabilidade por parte do WhatsApp. Percebe-se que eles ouviram seu público e implementaram mudanças pequenas, mas que facilitam a vida das pessoas, como controlar a ordem em sua agenda de contatos.