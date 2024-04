Inteligência artificial arrisca ao prever a data em que os extraterrestres chegarão à Terra

Quando é que os extraterrestres vão chegar? Fazer essa previsão é praticamente impossível, pois ainda não há evidências da existência de uma raça ou civilização inteligente que tenha se desenvolvido em outro planeta. Portanto, quando perguntamos à inteligência artificial sobre essa dúvida, geralmente ela costuma responder que é impossível saber.

No entanto, o truque para obter informações de inteligência artificial é encontrar o prompt exato com o qual certamente vai responder o que você quer saber. O que fizemos? Pedimos para basear sua resposta nos conhecimentos científicos gerais sobre o espaço, galáxias e o Universo em geral. Foi assim que nos deu uma estimativa de quando poderíamos ter presença alienígena em nosso planeta.

Decidimos consultar as inteligências artificiais da OpenAI (ChatGPT) e Google (Gemini, anteriormente chamado Bard). Em ambos os casos, as respostas são semelhantes, mas com alguns detalhes que diferenciam a chegada de extraterrestres à Terra.

ChatGPT sobre a chegada de extraterrestres

O ChatGPT se baseia em três pontos para oferecer sua opinião sobre a data da possível chegada de extraterrestres:

1) Distância entre sistemas estelares: “Se a vida extraterrestre existir em outros sistemas estelares, o principal desafio para sua chegada à Terra seria a distância. Mesmo com tecnologias avançadas, viajar entre estrelas exigiria enormes quantidades de energia e tempo. Poderíamos considerar o desenvolvimento de tecnologias futuras que permitam viagens interestelares, mas atualmente não podemos prever quando tais avanços poderiam surgir”.

2) Busca por sinais de vida extraterrestre: “Atualmente, os cientistas estão utilizando radiotelescópios e outros métodos para buscar sinais de vida inteligente no universo. Se algum dia detectarmos um sinal claro e não natural que indique inteligência extraterrestre, poderíamos estar mais perto de uma possível chegada. No entanto, isso ainda é altamente especulativo”.

3) Eventos imprevisíveis: “Poderiam ocorrer eventos imprevisíveis no universo que poderiam levar a um encontro com vida extraterrestre. Por exemplo, uma civilização extraterrestre altamente avançada poderia decidir explorar o cosmos e se deparar conosco. No entanto, esse tipo de evento é pura especulação e não pode ser previsto”, disse o ChatGPT sem fornecer uma data estimada.

Gêmeos arrisca e define uma data de chegada para os extraterrestres

"Preparados para o primeiro contato", diz Gemino, como se estivesse estimulando a chegada dos alienígenas.

"Prever a chegada de extraterrestres à Terra é um jogo emocionante que tem cativado tanto cientistas quanto entusiastas. Embora a ciência não nos forneça uma data exata, podemos analisar alguns fatores para fazer uma estimativa educada:”

1) A vastidão do universo: “Nossa galáxia, a Via Láctea, contém bilhões de estrelas, e há bilhões de galáxias no universo observável. A probabilidade de existir vida em outros planetas é alta, mas as distâncias entre as estrelas são imensas. Viajar entre sistemas estelares, mesmo em velocidades próximas à da luz, levaria milhares ou até milhões de anos”.

2) A busca por vida inteligente: “Os humanos estão buscando ativamente sinais de inteligência extraterrestre (SETI) há apenas algumas décadas. A tecnologia SETI está constantemente melhorando, e a possibilidade de detectar transmissões ou bioassinaturas de civilizações alienígenas aumenta com o tempo”.

3) O fator civilização: “Não sabemos se as civilizações extraterrestres existem, muito menos se têm a tecnologia ou o desejo de viajar pelo espaço interestelar. É possível que algumas civilizações tenham se destruído antes de alcançar o nível tecnológico necessário para a viagem espacial”.

“Não é possível dar uma data com certeza. Alguns cientistas otimistas sugerem que o contato poderia ocorrer nas próximas décadas ou séculos, enquanto outros acreditam que poderiam passar milhares ou até mesmo milhões de anos antes de encontrarmos nossos vizinhos cósmicos”, disse a IA do Google.