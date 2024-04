Ideogram: a IA de imagens combina o melhor do Midjourney, DALL-E e Stable Diffusion

O nome do Ideograma talvez seja familiar para uma pequena parte de nossa comunidade de leitores e seja algo compreensível. Trata-se de um gerador de imagens alimentado por Inteligência Artificial, desenvolvido por ex-alunos do Google, mas que ao longo dos meses acabou sendo sepultado entre tantas alternativas neste campo, com plataformas como Midjourney, Stable Diffusion ou DALL-E que acabaram se tornando mais populares. Mas isso pode estar prestes a mudar.

Uma vez que o site acabou de lançar sua primeira grande atualização importante, adicionando novas funcionalidades que, no final das contas, misturam algumas das qualidades mais distintivas de seus concorrentes, tornando-se assim uma alternativa que acaba misturando um pouco de todos e, portanto, resulta mais robusta e versátil.

Pode fazer seu nome em 3D Ideogram (Inteligencia artificial.)

Lá por outubro de 2023, aqui no FayerWayer, compartilhamos alguns detalhes sobre Ideogram, que naquela época estava mais focado como uma plataforma para criar imagens com texto embutido de forma fotorrealista e atraente em seu design, bem como em sua paleta de cores.

Na verdade, durante quase meio ano falar sobre essa Inteligência Artificial era equivalente a pensar exatamente nesse tipo de imagens com texto. Mas agora o projeto foi levado para o próximo nível, onde competiria diretamente com os líderes do seu segmento.

Midjourney deve estar preocupado: Ideogram tem tudo para derrubá-los

As melhores características do Ideogram para a sua versão 1.0, descritas no blog oficial do projeto, incluem a capacidade de descrever imagens, descrição de mensagens em negativo para refinar resultados, controle de qualidade de imagem, maior velocidade de renderização, melhorias substanciais na representação de texto e geração de imagens com maior fotorrealismo.

Com isso, deixaria de ser completamente uma ferramenta de IA para texto para se tornar um concorrente direto do Midjourney e Stable Diffusion. Tudo graças à sua rápida compreensão, capacidade de geração de texto, consciência espacial, aderência a instruções, variedade de estilos e qualidade geral de imagem, conforme indicado no próprio site. E para provar, aqui está um exemplo:

Ideogram IA

É um fato incontestável que este já não é o Ideograma que conhecíamos há apenas alguns meses. As novas funcionalidades o tornam agora uma opção ainda mais atraente para usuários que procuram um gerador de imagens poderoso e versátil.

Na galeria acima, podemos observar como a qualidade das imagens é impressionante, com uma ampla variedade de estilos gráficos e um fotorrealismo perturbador, tanto ou mais do que o alcançado pela Midjourney. Simplesmente as coisas subiram para outro nível.

Mas nem tudo é perfeito: o Ideograma agora tem um custo

Mas nem tudo é perfeito. No início, o site de IA era gratuito, mas todas essas atualizações já não são gratuitas. Os usuários gratuitos agora estão limitados a 25 lotes de 4 imagens cada. Para acessar as novas funcionalidades e gerar imagens ilimitadas, os usuários devem assinar um plano pago.

Em relação aos custos, o plano Básico começa em US$7 por mês, enquanto o Plus custa US$16, oferecendo alguns benefícios adicionais como gerações privadas, capacidades de pintura e maior velocidade de renderização do que com os usuários comuns.

Sofía Ideogram IA

O curioso é que, apesar dessa “barreira”, o Ideogram continua sendo uma opção competitiva em termos de preço. Uma assinatura do Midjourney custa entre US$96 e US$1.152 por ano, enquanto o acesso ao Dall-E 3 através do ChatGPT Plus custa US$20 por mês.

É um fato que com essas novas funcionalidades e planos de pagamento, Ideogram acabará chamando a atenção de mais de um fã desses geradores de imagem potencializados por Inteligência Artificial.

Pelo menos vale a pena experimentar a versão gratuita.