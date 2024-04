Ficou com vontade de ver o eclipse solar total? Aqui estão todos os que estão por vir na próxima década

No passado 8 de abril foi uma data histórica. Naquele dia, ocorreu um fenômeno astronômico que capturou a atenção de milhões de pessoas em todo o continente americano, pois um eclipse solar total escureceu os céus de grande parte do México, Estados Unidos e Canadá. Assim, os residentes dessas áreas viram a lua passar entre a Terra e o sol, cobrindo completamente o disco solar e surpreendendo os espectadores na totalidade. Além disso, esse eclipse foi significativo, pois o próximo não ocorrerá até 2045 nessa zona geográfica. O lado positivo? É que o mundo testemunhará outros eventos nos próximos anos.

Assim, durante a próxima década ocorrerão seis eclipses solares totais que transformarão o dia em noite por alguns instantes. Suas datas já estão programadas e prometem ser um espetáculo que reunirá novamente entusiastas de todo o mundo para observá-los.

Quais serão os próximos eclipses solares totais?

O primeiro eclipse total do sol dos próximos anos será observado em 2026, sendo o primeiro dessa natureza na Europa em 27 anos. O caminho da totalidade passará pela Groenlândia, Islândia e norte da Espanha, com Reykjavik, a capital da Islândia, posicionando-se como um dos melhores lugares para testemunhar o evento.

Depois, em 2027, a atenção se voltará para o Egito, onde a cidade de Luxor será o epicentro de um eclipse que durará 6 minutos e 23 segundos, um dos mais longos em duração da totalidade.

E depois será a vez da Austrália sediar em 2028, onde o oeste e o norte do país experimentarão 3 minutos e 48 segundos de escuridão total. A Nova Zelândia também desfrutará de vistas privilegiadas, especialmente durante o pôr do sol.

O ano de 2030 trará um desafio para os caçadores de eclipses, já que o eclipse será mais visível no Oceano Índico. No entanto, espera-se que sua trajetória também permita que observadores na África, cruzando países como Namíbia, Botsuana e África do Sul, antes de continuar em direção à Austrália, possam ver o fenômeno.

Finalmente, em 2033 será a vez do Alasca experimentar esse fenômeno, destacando mais uma vez a América do Norte no mapa dos eclipses solares totais, muito antes de o México ter a oportunidade de ver um em 2052.

No entanto, embora ainda faltem alguns anos para viver novamente este tipo de eventos, espera-se que consigam promover o turismo nas regiões afortunadas de fazer parte da rota da totalidade e se tornar um ponto de encontro para comunidades de todo o mundo diante da admiração do universo.