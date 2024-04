Como Magneto dos X-Men: cientistas criam placa que levita com sua própria energia

Vocês viram X-Men ‘97 no Disney Plus? Trata-se de um dos retornos mais agradáveis e inesperados no decadente subgênero de super-heróis. Sua trama é espetacular e deu peso a personagens que nunca imaginamos que seriam retratados com esses matizes, como é o caso de Magneto. A questão é que estamos obcecados com a série e não pudemos deixar de pensar nesse sujeito quando vimos que um grupo de cientistas conseguiu fazer flutuar um manto através da levitação magnética.

Acontece que uma equipe de pesquisadores do Instituto de Ciência e Tecnologia de Okinawa (OIST) no Japão, liderada pelo professor Jason Twamley, alcançou um marco científico sem precedentes: a levitação de um objeto sem a necessidade de energia externa. Isso abre um amplo leque de possibilidades para o futuro deste campo da ciência. Um espectro tão vasto que mal podemos imaginar.

X-Men 97 (X-Men 97)

Este avanço, publicado na revista Applied Physics Letters, abre novas e emocionantes possibilidades para o desenvolvimento de sensores ultraprecisos e outras aplicações inovadoras. Mas para entender melhor a "magnitude" (hehehe) desta conquista acadêmica e técnica, é necessário começar do básico.

Recomendados

Levitação magnética: os poderes de Magneto dos X-Men se tornam reais

A levitação, o ato de suspender um objeto no ar sem contato físico, tem cativado a humanidade por séculos, mas durante muito tempo isso era apenas assunto de material de ficção científica ou fantasia. Especialmente a variante mais popular nas últimas décadas: a levitação magnética. Um fenômeno que talvez tenha alcançado seu ápice de popularidade graças ao personagem Magneto na franquia dos X-Men.

Mas isso parece estar destinado a se tornar coisa do passado agora que o OIST e um grupo de cientistas levaram essa tecnologia a um novo nível. Tudo isso ao fazer com que um pedaço de grafite em uma placa flutue sobre um conjunto de ímãs, sem precisar de nenhuma fonte de energia externa. Em outras palavras, sem nenhuma energia externa.

Phys.org | Levitação magnética sem energia externa

Esta conquista não só traz à vida o poder de um dos personagens mais populares dos X-Men, mas também tem um grande potencial para o desenvolvimento de sensores de última geração ao eliminar a necessidade de mecanismos de energia externa.

Uma vez que, como bem apontado pelos colegas da WIRED, isso minimiza as interferências e melhora consideravelmente a precisão das medições. Abrindo portas para aplicações em diversos campos, desde a física quântica até a medicina.

Um dos principais desafios na levitação magnética sempre foi a amortecimento de Foucault, esse fenômeno que causa a perda de energia devido às correntes induzidas no material levitado. Mas os pesquisadores do OIST eliminaram esse problema da equação revestindo a placa de grafite com sílica e cera, transformando o conjunto em um isolante elétrico que não precisa mais de energia externa.

O que se segue para a levitação magnética?

Foto: Disney Plus | Levitação

Em primeiro lugar, esta pesquisa transforma os amigos da Marvel Comics em visionários, mas ao mesmo tempo, os avanços do OIST em levitação magnética sem energia representam um salto importante para o campo da ciência de materiais.

Este é o primeiro passo crucial para o desenvolvimento de novas tecnologias e será uma questão de muito pouco tempo até começarmos a ver algumas aplicações interessantes em diferentes áreas, não apenas na ciência, mas também em nossa vida diária.

A levitação magnética sem energia externa é uma realidade e com isso se abre uma nova era.