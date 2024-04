Cometa ‘Diablo’ já está perto: como, quando e onde vê-lo?

Após 70 anos, o cometa 12P/Pons-Brooks, mais conhecido como ‘Diabo’, retorna ao Sistema Solar interior. E por que ele é chamado assim? Bem, porque ao se aproximar do Sol, seu gelo sublima e ele fica com uma cauda gasosa, que aparece dividida em duas.

O Pons-Brooks é um cometa do tipo Halley que orbita o Sol uma vez a cada 71 anos, de acordo com a NASA. Os cometas são chamados de 'tipo Halley' pela duração de sua órbita, e os objetos desta categoria têm períodos orbitais que variam de 20 a 200 anos.

De acordo com a CNN, a EarthSky explicou que em seu caminho em direção ao Sol, o 'cometa do diabo' teve sua primeira explosão em 20 de julho de 2023. Os núcleos dos cometas costumam produzir explosões, as quais, de acordo com a enciclopédia Britannica, são liberações repentinas de poeira e gás que aumentam o brilho desses objetos.

Desde então, o Pons-Brooks tem produzido mais explosões e espera-se que venham mais, o que significa que o cometa brilhará mais no céu, tornando mais fácil a sua observação.

Cometa 12P/Pons-Brooks Astrônomo amador (Cortesía de Gianluca Masi/Proyecto Telescopio Virtual)

Como e onde ver o cometa?

O cometa 'diabo' estará visível com binóculos no hemisfério norte da Terra no meio de março, antes do amanhecer. No entanto, espera-se que atinja seu brilho máximo durante seu próximo periélio, que ocorrerá em 21 de abril de 2024. No entanto, é aconselhável observar a partir de três dias antes da data mencionada.

É por isso que sua passagem poderá ser vista de 14 a 30 de abril no hemisfério norte, embora seja necessário binóculos para ver o cometa e estar longe de locais com poluição luminosa.

Da próxima vez que ele retornará à Terra será em 2095.