A Xiaomi responde às críticas do lançamento de seu carro elétrico

Xiaomi foi alvo de críticas nos últimos dias, após a chegada dos primeiros carros elétricos Xiaomi SU7. A linha de carros anunciada no final de 2023 começou a aparecer nas mãos dos clientes, e com eles as reclamações à empresa por vários elementos que vamos contar.

Revisamos um pouco os diferentes meios que cobrem tecnologia e a indústria automotiva, e as reclamações ou a má imagem dos Xiaomi SU7 não parecem muito fundamentadas.

Primeiramente, informam que várias versões dos Xiaomi SU7 que já estão nas ruas estiveram envolvidas em acidentes de trânsito. De fato, há um vídeo publicado por MD Tech no qual um motorista aparenta perder o controle do veículo.

Após isso, as reclamações estão relacionadas ao fato de que os usuários que fizeram reservas no final de 2023 ainda não receberam seus exemplares. A alta demanda parece ter prejudicado a Xiaomi, e um grande grupo de pessoas pediu o reembolso do dinheiro que haviam reservado para o veículo.

Então, como o reembolso prometido ainda não foi devolvido, há clientes irritados com o carro elétrico e sem o dinheiro.

Xiaomi SU7

A resposta da Xiaomi

A empresa chinesa responde de forma diplomática aos usuários que fizeram reclamações pelos canais apropriados. Mas para aqueles que tentaram manchar a imagem da empresa, postando opiniões negativas nas redes sociais, eles responderam com um surpreendente vídeo da fábrica, mostrando como constroem um Xiaomi SU7 a cada 76 segundos.

Um veículo ambicioso: este é o Xiaomi SU7

De acordo com a Xiaomi, o SU7 não é apenas um veículo, mas é definido como uma extensão do ecossistema tecnológico da empresa.

Inicialmente, ele incorpora o sistema operacional HyperOS, projetado para se integrar perfeitamente com uma ampla gama de dispositivos Xiaomi, incluindo IoT, televisões, alto-falantes e mais.

Este sistema operacional é o cérebro por trás do SU7, capaz de gerenciar tanto os sistemas de infoentretenimento quanto a condução autônoma.

O SU7, também conhecido como "Speed Ultra", estará disponível em duas versões; a primeira com o motor HyperEngine V6 e a outra com um HyperEngine V6S, que oferecem potências impressionantes de 295 CV e 663 CV, respectivamente.

A sua autonomia, por sua vez, varia entre 1.000 e 1.200 quilômetros, dependendo da bateria selecionada.